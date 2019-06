'Arēnā Rīga' uzstāsies britu mūziķis Stings

Ar īpašu koncertu "Sting: My Songs" 10. jūnijā pulksten 20.00 uzstāsies 16 "Grammy" balvu ieguvējs, grupas "The Police" dalībnieks un solomākslinieks – Stings, portālu "Delfi" informē koncertaģentūras FBI pārstāvji.

"Sting: My Songs" koncertturneja tiek pieteikta kā dinamisks šovs, kurā skanēs publikas iemīļotākās dziesmas, atainojot Stinga daudzpusīgo karjeru. Koncertā varēs dzirdēt tādas dziesmās kā "Englishman In New York," "Fields Of Gold," "Shape Of My Heart," "Every Breath You Take," "Roxanne," "Message In A Bottle" un daudzas citas. Kopā ar Stingu uzstāsies pavadošā rokgrupa.

Šī gada aprīlī Stings kopā ar Jamaikas mūziķi "Shaggy" laida klajā savu trīspadsmito albumu ar nosaukumu "44/876", kas pirmo trīs mēnešu laikā pēc izdošanas tika pārdots vairāk nekā 500 000 kopijās.

Koncerta īpašais viesis būs Londonas urbānā popa māksliniece Chinchilla.

Stings ir komponists, dziedātājs, dziesmu autors un aktieris, kurš guvis atzinību šajās jomās, taču viņš vienmēr ir jaunu vēsmu meklējumos.

Stings piedzima Ņūkāslā, Anglijā, bet 1977. gadā pārcēlās uz Londonu, kur kopā ar Stjuartu Koplendu un Endiju Sammersu nodibināja grupu "The Police". Grupa izdeva piecus albumus, ieguva sešas "Grammy" balvas un 2003. gadā tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Viņš filmējies vairāk nekā 10 filmās, strādājis pie vairāk nekā četrdesmit filmu skaņu celiņiem un vairākkārt nominēts "Oskara" godalgai.