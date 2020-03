Arī 'Laba daba' ziņo par programmu – festivālā uzstāsies elektroniskās mūzikas pionieris Westbam

Mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba" izziņo vienu no galvenajiem viesiem – leģendāro vācu elektroniskās mūzikas pionieri – Westbam, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Viņa uzstāšanās festivālā neiztiks bez ilggadējā drauga un sadarbības partnera Eastbam jeb Roberta Gobziņa. Par godu šai koncertprogrammai, festivāla kino programmā iekļauta plašu rezonansi guvusī dokumentālā filma "Deju laikmets".

Westbam jeb īstajā vārdā Maksimilians Lenzs [Maximilian Lenz] mūziķa gaitas sāka 1978. gadā, dzimtajā Minsterē. Iesākumā kā vietējās pankroka scēnas dalībnieks, viņš uzstājās ar pseidonīmu Frank Xerox un bija paša dibinātajā grupā "Anormal Null". Savu dīdžeja karjeru Westbam sāka 1983. gadā, savukārt gadu vēlāk mūziķis pārcēlās uz Berlīni, sekojot savam mentoram, vācu tehno mūzikas leģendai un vienam no "Mayday" festivāla rīkotājiem Viljamam Rotgeram [William Rottger]. Kopā ar Viljamu un vairākiem citiem dīdžejiem, Westbam vēlāk izveidoja ierakstu kompāniju "Low Spirit". Pseidonīmu Westbam izveidoja, iedvesmojoties no amatbrāļa Afrika Bambaataa, pilnā vārdā saucot sevi par Westphalia Bambaataa. Par Westbam vienu no galvenajiem skolotājiem uzskatāms latvietis – techo mūzikas virzītājs – producents, multimākslinieks Indulis Bilzēns.

1985. gadā Westbam publicēja ietekmīgo rakstu "What is Record-art?", kurā stāstīja par dīdžeja spēles tehnikām un apgalvoja, ka dīdžejs ir mūziķis – kāds, kurš rada savas dziesmas un ierakstus. Pāris gadus vēlāk Gētes institūts iekļāva Westbam projektā, kurš uzstājās Seulas Olimpiskajās spēlēs.

Westbam uzstājās pirmajā Berlīnes "Love Parade" 1989. gadā un ir vienīgais mākslinieks, kurš labi zināmajos svētkos uzstājies katru reizi – līdz pat 2008. gadam, kā arī bijis "Love Parade" himnas autors no 1997. līdz 2008. gadam. 1991. gadā dienasgaismu ieraudzīja "Mayday", mūsdienās viens no nozīmīgākajiem techno festivāliem. Westbam bijis gan pirmā, gan vēlāko "Mayday" iniciators un viens no rīkotājiem.

Līdz šim Westbam/ML izdevis 24 albumus un vairāk nekā 70 singlus, radīti muzikāli kopdarbi ar citiem mūziķiem, piemēram ar Bernardu Samneru (Bernard Sumner, "New Order", "Joy Division"), Ričardu Batleru (Richard Butler, "The Psychedelic Furs"), Braienu Molko (Brian Molko, "Placebo") un daudziem citiem. 2019. gadā izdota Westbam/ML aktuālā dubultā plate "The Risky Sets!!!", publicēti virkne jauni skaņdarbi un iespaidīgi videoklipi, piemēram, "Bulgarian Breaks", "Way Up", "Up Town", "No Facebook".

Par godu aizvadītajai Eduarda Veidenbauma 150. gadadienai, kad 2017. gadā "Radio NABA" izdeva ritmiskās mūzikas izlasi "Veidenbaums.Vaidi un gaidi", projektā iesaistījās arī Westbam un Eastbam, kopā radot kompozīciju "3 Veidenbaumi".

Gaidāms, ka kopā ar Westbam uz skatuves kāps arī Eastbam jeb Roberts Gobziņš, kurš ir ilggadējs Westbam biedrs. Viņi vairākkārt uzstājušies kopā Berlīnē un Eastbam piedalījies arī Westbam kompozīciju ierakstos. Neskatoties uz to, ka viņu sadarbība sākās deviņdesmito gadu sākumā, abi kungi mēdz retu reizi kopā uzstāties vēl joprojām. Turklāt 2019. gada 9. novembrī Berlīnē, svinot 30. gadadienu kopš Berlīnes mūra krišanas, norisinājās Eiropas mūzikas nakts, un pasākumu pie Brandenburgas vārtiem ieskandināja tieši vācu elektroniskās mūzikas zvaigzne Westbam, kuram uz skatuves pievienojās latviešu mūziķis Eastbam.

Par godu Westbam un Eastbam koncertprogrammai, festivāla kino programmā iekļauta plašu rezonansi guvusī dokumentālā filma "Deju laikmets". Tas ir pirmais vēsturiskais stāsts par rietumu elektroniskās mūzikas attīstību un dzīvesveida ienākšanu Padomju Latvijā, kas ietekmēja sabiedrības demokratizāciju līdz pat vecās politiskās sistēmas pilnīgai sabrukšanai. Tā ir dokumentāla filma par latviešu multimediju mākslinieka Induļa Bilzēna radīto elektroniskās mūzikas rezonansi, kas pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās atnesa absolūti jaunu mūzikas kultūru. Filmā īpašie varoņi ir Westbam, Eastbam, kā arī viens no ASV tehno mūzikas pamatlicējiem Deriks Mejs (Derrick May), tāpat filmā izcelti Jānis Krauklis, Uģis Polis, Artemijs Troickis u.c. Filmas režisors un scenārija autors ir Viktors Buda, bet producents – Vides Filmu Studija.

Mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba" jau 12. reizi notiks Līgatnes pagastā, Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", no 7. līdz 9. augustam.