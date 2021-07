Arī šogad 'Jūrmalas festivālā' izskanēs Ivetas Apkalnas saullēkta koncerts

Jau par tradīciju Jūrmalas festivālā kļuvis pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas Apkalnas saullēkta koncerts jūras krastā, kas šī gada festivālā notiks 30. jūlijā plkst. 07:00 Dzintaru pludmalē. Neparastais notikums divus gadus pēc kārtas pulcēja simtiem klausītāju un sarūpēja neizmirstamu mūzikas klausīšanās pieredzi, dabas skaņām saplūstot ar ērģeļu stabulēm un Ivetas Apkalnas ērģeļspēli.

Iveta Apkalna ir slavena ar to, ka ar savu personību spējusi paplašināt ērgeļmūzikas horizontus. To pierāda arī saņemtās balvas – Iveta ir pirmā godalgotā ērģelniece, kas saņēmusi "Grammy" analogu klasiskajā mūzikā, prestižo "ECHO Klassik" kā labākā atskaņotājmāksliniece, tāpat viņas kontā ir sadarbības ar mūslaiku izcilākajiem komponistiem, diriģentiem un jau 15 izdoti albumi CD un DVD formātos.

Šajā reizē uzaustot saulei, 30. jūlijā jūras krastā izskanēs Johana Sebastiāna Baha mūzikas majestātiskais pārlaicīgums un amerikāņu minimālista Filipa Glāsa skaņdarbi, kuros pulsē dzīvības enerģija un laika bezgalīgums. Ivetas Apkalnas izpildījumā dzirdēsim noslēgumu no Glāsa operas "Satyagraha", kas veltīta Indijas neatkarības kustības vadītājam Mahātma Gandijam un meditatīvo skaņdarbu "Mad Rush", kuru Filips Glāss uzrakstīja par godu Dalailamas pirmajai vizītei Ziemeļamerikā 1979. gadā. Pasūtītāju lūgums bija radīt mūziku, kuru var atskaņot neierobežotu laiku, jo vizītes organizētāji paredzēja, ka Dalailamas ierašanās pasākuma norises vietā var kavēties. Līdzīgu bezgalības gaisotni rada Glāsa "Music in contrary motion".

No Johana Sebastiāna Baha daiļrades programmā būs svētsvinīgas gaismas pārpilnā Fantāzija ērģelēm Solmažorā, hrestomātiskā Tokāta un fūga reminorā, un Ričekārs dominorā no "Muzikālajiem veltījumiem" – polifonijas šedevrs, kurā Baha ģēnijs ietiecas sakrālā dimensijā. Koncerts izskanēs ar enerģisko "Sinfonia" no Baha "Ratswahlkantate".

Iveta Apkalna tiek dēvēta par ērģeļu karalieni un uzskatīta par vienu no pasaules vadošajām solistēm – instrumentālistēm, kura regulāri koncertē ar pasaules ievērojamākajiem diriģentiem un orķestriem, kā arī ieskandina jaunas ērģeles daudzās koncertvietās. Viņas spēlē spēlē savienojas perfekta virtuozitāte, dziļa muzikalitāte un nevainojama stilu izpratne.

2003. gadā viņa saņēmusi Latvijas Lielo mūzikas balvu. Šo apbalvojumu Iveta atkārtoti saņēmusi 2018. gadā divās kategorijās – "Gada mūziķis" un "Gada koncerts". Iveta ir arī iniciatore un mākslinieciskā vadītāja Starptautiskajam ērģeļmūzikas festivālam "ORGANismi", kas kopš 2015. gada notiek viņas dzimtajā pilsētā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors".

Septītais "Jūrmalas festivāls" Dzintaru koncertzālē ar pieciem krāšņiem koncertiem klātienē norisināsies no 27. līdz 31. jūlijam. Festivāla goda mākslinieks operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko kopā ar Raimondu Paulu, Kseniju Sidorovu, Ivetu Apkalnu, Zandu Švēdi, Intaru Busuli, Daumantu Kalniņu, Dināru Rudāni, Latvijas Radio Bigbendu, Sinfonietta Rīga, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, diriģentiem Aināru Rubiķi un Andri Pogu un citiem māksliniekiem gādās par neaizmirstamu vasaras muzikālo piedzīvojumu Dzintaru koncertzālē, kura šogad svin 85 gadu jubileju!

"Jūrmalas festivāla" koncertu apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas arī uz bērniem.