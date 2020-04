Arstaruslmirus maijā plānotie koncerti tiek pārcelti uz rudeni

Mūziķa Arstarulsmirus plānotie pirmie koncertsērijas koncerti: 3. maijā koncertzālē "Lielais dzintars, " Liepājā un 9. maijā Vidzemes koncertzālē, Cēsīs tiek pārcelti uz šī gada rudeni, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāve Inese Saulāja.

"Tā kā tiek pagarināta ārkārtējā situācija valstī, arī mēs esam spiesti pārplānot savu koncertu norisi. Šobrīd esam atraduši iespēju koncertus rīkot septembrī. Ceram, ka mums visiem kopā izdosies harmoniski tikt pāri šiem izaicinošajiem apstākļiem un visi Latvijas kultūrvides pārstāvji, apbruņojušies ar jaunu rūdījumu un paliekošu iedvesmu, varēs atsākt produktīvu darbību jau pavisam drīz" saka Arstarulsmirus.

Jaunie koncertu norises datumi ir: 6. septembris koncertzāle "Lielais dzintars, Liepājā un 11. septembris Vidzemes koncertzālē, Cēsīs. Visas biļetes, kas jau ir iegādātas, būs derīgas arī uz jauno datumu koncertiem.

Kā iepriekš ziņots, koncertos būs dzirdami pavisam jauni skaņdarbi no albuma "Skatu punkti", kā arī dziesmas, kuras tapušas periodā, kad mūziķis uztsājies ar skatuves vārdu Gustavo.

"Koncertprogrammas skanējuma un gaismu dramaturģija, kā arī stilistika veidota tā, lai radītu daudzslāņainu, dinamisku un vieglu noskaņu, kas palīdzēs klausītājam uztvert dziesmās esošo bagātīgo tekstu daudzumu," par iecerētajiem koncertiem stāsta Arstarulsmirus.

Pirms nedēļas straumēšanas un mūzikas lejupielāžu vietnēs nonāca mūziķa un producenta Arstarulsmirus albums "Skatu pukti". Darbu pie jaunā saturiskā virziena, ko mūziķis sauc par "Vēlējuma dziesmām", Arstarulsmirus uzsāka pirms ilgāka laika. Vēlējuma dziesmu mērķis ir vairot vērīgāku un līdzjūtīgāku attieksmi pret cilvēka iekšējo pasauli, kā arī atspoguļot sirsnīgu, atbalstošu un cieņpilnu nostāju savstarpējās attiecībās.

"Skatu punkti" ir pirmais no gaidāmo četru "Vēlējuma dziesmu" albumu sērijas, kurā katrs no albumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Debijas albums veltīts ūdens tematikai, liekot akcentu uz dziļumu, pludenumu, transformāciju, savienošanos ar apkārtējiem un dzīves viļņveidību.