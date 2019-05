Arta Sīmaņa un viņa audzēkņu sniegumā izskanēs latviešu komponistu jaundarbi

21. maijā pulksten 19.00 VEF Kultūras pils Kamerzālē kamerorķestris "Sinfonia Concertante" diriģenta Jāņa Stafecka vadībā ciklā "Meistari un mācekļi" aicina uz koncertu "Artis sakso'fon Sīmanis", kurā saksofonspēles profesors uzstāsies kopā ar saviem jaunākajiem kolēģiem – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Saksofona spēles klases studentiem un absolventiem. Programmā – pasaules un Latvijas mūzika saksofonam un stīgu orķestrim.

Artis Sīmanis ir pirmais Latvijas mūziķis, kurš ieguvis augstskolu absolvējuša saksofonista diplomu un līdz ar to tiesības šī instrumenta spēli mācīt citiem. Lai tiktu pie šādas kvalifikācijas, studējis Sanktpēterburgā (tolaik Ļeņingradā) – Nikolaja Rimska-Korsakova konservatorijā, ko absolvējis 1986. gadā, un Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā. Deviņdesmito gadu sākumā izveidojis Saksofona spēles klasi JVLMA, kuru absolvējuši tādi publikas mīlēti mūziķi kā Oskars Petrauskis, Arvīds Kazlausks, Gints Pabērzs, Renārs Lācis, Ilze Lejiņa un daudzi citi. Kopā ar saviem studentiem radījis Rīgas Saksofonu kvartetu – tajā savulaik spēlējuši un joprojām spēlē daudzi no izcilākajiem Latvijas saksofonistiem.

Sekojot Rīgas Saksofonu kvarteta paraugam, Latvijā izveidojušies virkne saksofonu kvartetu, un pieredzējušais pedagogs par to tikai priecājas. Priecājas arī par to, ka daudzi viņa bijušie audzēkņi šobrīd paši strādā skolās. Aug jauna mūziķu un pedagogu paaudze, un daudzus no viņiem dzirdēsim koncertā. Kopā ar savu pedagogu uz skatuves kāps un ar kamerorķestri saspēlēsies gan pārējie Rīgas Saksofonu kvarteta dalībnieki Katrīna Kivleniece (JVLMA absolvente), Ainars Šablovskis (JVLMA Saksofona klases mācībspēks) un Baiba Tilhena (JVLMA maģistrante), gan arī pašreizējie profesora Arta Sīmaņa studenti - Aigars Raumanis, Rūdolfs Pēteris Rubenis, Margarita Veikšane un Ieva Vizma Romanovska.

21. maija koncerta programmas pirmajā daļā varēs dzirdēt ārzemju autoru spilgtu skaņdarbu izlasi – Pola Dikā (Paul Abraham Dukas), Ežēna Bocas (Eugene Joseph Bozza), Lāša-Erika Lāšona (Lars-Erik Larsson) un Karletona Meisija (Carleton Macy) mūziku – gan skaņdarbus, kas rakstīti īpaši saksofonam, gan jaunās komponistes Marinas Vidmontes pārlikumu šim instrumentam ar stīgu orķestri.

Savukārt koncerta otrā daļa pilnībā atvēlēta latviešu autoru darbu pirmatskaņojumiem. Artim Sīmanim un viņa audzēkņiem savus jaundarbus uzticējuši Pauls Dambis, Edgars Mākens un Alvils Altmanis, bet jaunā komponiste Anete Ašmane veidojusi Jāņa Mediņa klavierdarba orķestrāciju saksofonam un stīgu orķestrim.

Koncertciklu "Meistari un mācekļi" kamerorķestris "Sinfonia Concertante" aizsāka 2006. gadā, un tā mērķis bija iepazīstināt klausītājus ar izciliem solistiem – pedagogiem, JVLMA mācībspēkiem – un viņu audzēkņiem. Kopš koncertcikla pirmsākumiem izaugusi jaunu mūziķu paaudze un ar saksofonistu Arti Sīmani šajā ciklā tikšanās būs jau otro reizi.