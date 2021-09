Artēmijs Troicks izvēlas: kas jāredz festivāla 'Skaņu mežs' programmā

Avangarda mūzikas festivāls "Skaņu mežs" šogad noritēs 8. un 9. oktobrī kultūras telpā "Hanzas Perons", savukārt tā bezmaksas atklāšanas pasākums būs apmeklējams jau 2. oktobrī pasākumu telpā "Fantadroms" Jaunajā Teikā.

Viens no ārzemju kritiķiem, kas drīzumā apmeklēs Rīgu, lai recenzētu festivālu, ir Artēmijs Troickis (Арте́мий Тро́ицкий) – šobrīd Tallinā dzīvojošs krievu mūzikas kritiķis, žurnālists, koncertu rīkotājs, mākslas kolekcionārs un lektors. Troickis darbojies tādos medijos kā "Playboy", "Eho Moskvi" un "Radio Svoboda". Medijs The New York times savulaik viņu nodēvējis par "vadošo padomju rokmūzikas kritiķi". 2018. gada nāca klajā Troickim veltīta pilnmetrāžas dokumentālā filma "Kritiķis". Jāpiebilst, ka Troickis ir arī pazīstams ar saviem publiskajiem izteikumiem par politisko iekārtu krievijā – arī viņa pārcelšanās dzīvei Igaunijā 2014. gadā ir bijusi saistīta ar žurnālista nevēlēšanos pielāgoties mūsdienu Krievijas politiskajam klimatam.

Gatavojoties festivālam "Skaņu mežs 2021", Troickis "Delfi" piedāvā savu favorītu sarakstu no norises programmas.



2. oktobris

Galvenā izvēle: GUO (Lielbritānija)

"Eksperimentālā dziesminieka Daniela Blumberga mūziku publicē izdevniecība "Mute", un tā pati par sevi ir ievērojama rekomendācija. Uzskatu viņa debijas albumu par interesantu un ačgārnu! Man gan nav ne mazākās nojausmas, kas ir Seimūrs Raits, un kāda ir viņu kopprojekta GUO būtība, bet tas jo vairāk intriģē mani dzirdēt viņu uzstāšanos!"



Vairāk par GUO:

Duets GUO ir eksperimentālās folkmūzikas dziedātāja Daniela Blumberga (Daniel Blumberg) sadarbība ar britu brīvās improvizācijas saksofonistu Seimūru Raitu (Seymour Wright).

Blumberga solo albumus "Minus" un "On&On" publicējusi izdevniecība "Mute", un tie nākuši klajā producenta Pīta Volša (Pete Walsh) uzraudzībā – Volšs ir strādājis arī pie vairākiem nozīmīgiem dziedātāja Skota Volkera (Scott Walker) albumiem. Medijs "Billboard" rakstījis sekojoši: "Jau gandrīz desmitgadi Blumbergs ir uzskatāms par vienu no oriģinālākajiem māksliniekiem neatkarīgajā mūzikā; viņš ir principiāls, zinātkārs un neatlaidīgs."

Londonā dzīvojošais alta saksofonists Seimūrs Raits sāka publicēt mūziku ap gadsimtu miju, un savas gaitas sāka leģendārās apvienības AMM perkusionista Edija Prevo vadītajās iknedēļas meistarklasēs ar nosaukumu London Improvisation Workshop. Seimūra Raita ievērojamākais ieraksts ir viņa otrais solo albums "Seymour Writes Back", ko mediji "The Guardian" un "The Wire" nodēvēja par vienu no labākajiem 2015. gada eksperimentālās mūzikas ierakstiem.

Savos priekšnesumos duets GUO ir sadarbojies ar tādiem ārt-hausa kino režisoriem kā Breidijs Korbets (Brady Corbett) un Pīters Striklands (Peter Strickland).



8. oktobris

Galvenā izvēle: "Duma" (Kenija)

"Vienkārši neticams projekts! Duma debijas albums tika ierindots manā 2020. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā. Kenijas karstgalvu grupa Duma sevī iemieso gan metālu, gan noizu, gan "glitch" elektroniku, gan teju-jebko, tam visam klāt pieliekot autentisku afrikāņu ritmu trakumu. Nekad nebūtu sapņojis šo grupu redzēt dzīvajā, bet tagad tas notiks Rīgā! Wow!"



Vairāk par "Duma"



Duets "Duma" no Nairobi savā daiļradē apvieno eksperimentālās deju mūzikas elementus ar industriālās mūzikas ietekmēm, kā arī šķietami no metāla mūzikas aizgūtiem vokāliem. Dueta mūziku publicējusi šobrīd redzamākā āfrikāņu eksperimementālās mūzikas izdevniecība pasaulē – "Nyege Nyege Tapes". Dueta dubultsinglu "Cannis b/w Mbukinya" maijā publicēja arī izdevniecība "Sub Pop", kas savulaik izdevusi arī grupu "Nirvana" un "Low" mūziku.



Otrs variants: Entonijs Brekstons (ASV)

"Brekstons ir ne tikai tēvs mūsdienīgai izpratnei par avant-džezu, bet, iespējams, pasaulē nozīmīgākais dzīvais džezmenis. Viņš visdrīzāk aprija 90% "Skaņu meža" budžeta, bet īsta leģenda ir tā vērta!"



Vairāk par Entoniju Brekstonu:

Entonijs Brekstons (Anthony Braxton) ir Makārtura "ģēniju granta" un Džona Saimona Gugenheima fonda balvas par izcilību mākslā laureāts, intrumentālists un komponists, ko rakstnieks Greiems Loks nodēvējis par izcilu figūru 20. gadsimta laikmetīgajā mūzikā, bet mūzikas kritiķi Kriss Kelsijs un Pīters Margasaks – par ģēniju. Žurnāls "The Rolling Stone" Brekstona mūziku nodēvējis par "vienu no iespaidīgākajiem sniegumiem amerikāņu mūzikā". Entonijs Brekstons ir vēsturiski nozīmīgās afro-amerikāņu komponistu un instrumentālistu biedrības AACM ievērojamākais dalībnieks, kas 20. gs. "pēckara avangarda" mūzikas prakses apvienojis ar brīvās improvizācijas elementiem savā, unikālā valodā. "Skaņu mežā" būs dzirdams viņa kompozīciju tips "Diamond Curtain Wall Music", ko Brekstons izpildīs kopā ar akordeonistu Ādamu Metloku (Adam Matlock) un trompetisti Suzannu Santosu Silvu (Susana Santos Silva).

9. oktobris

Galvenā izvēle: Lotic (ASV/Vācija)

"Savāds hip-hopa futūrisms! Iepriekš nebiju pazīstams ar "Lotic" daiļradi, bet tā atstāja īpašu iespaidu ar pirmo klausīšanos. Man viņa nedaudz atgādina arī manis iecienīto ASV projektu "Spelling" – abas rada līdzīga veida afro-psihedēliskas sapņu ainavas. Nevaru sagaidīt, kad redzēšu viņu dzīvajā!"



Vairāk par Lotic:

Medijs "MixMag" producenti Lotic nodēvējis par vienu no nozīmīgākajām balsīm autsaideru mākslā, piebilstot, ka Lotic "īsteni iemieso eksperimentālās deju mūzikas skanējumu un garu". Taču Lotic daiļrade jau sākotnēji – proti, jau minialbumā "Heterocetera", kas līdzās producentu Rabit un M.E.S.H. relīzēm pieteica jaunu avangarda deju mūzikas skanējumu – ar deju mūziku bijusi neviennozīmīgās attiecībās, sliecoties klubu mūziku vispārināt, dekonstruēt un padarīt jo abstraktāku. Sekojošajās publikācijās – albumā "Power" un 29. oktobrī gaidāmajā ierakstā "Water" – arvien prominentāks kļūst arī producentes vokāls, Lotic daiļradi ievedot eksperimentālās popmūzikas kategorijā.

Otrs variants: "Prison Religion" (ASV)

Lūk, šis ir ekstrēma repa terors! Industriāla āmurošana! Šādu mūziku ir grūti "izbaudīt", bet tā pavisam noteikti saviļņo. Galu galā – grupai ir lielisks nosaukums!"



"Prison Religion" ir repa duets, ko medijs "Vice" nodēvējis par "nākamajiem diženajiem trokšņa zinātniekiem". Dueta ierakstus publicēšajušas tādas izdevniecības kā "Halcylon Veil" un "Blackhouse Records", un paši mūziķi savu daiļradi apzīmē kā "pārblieztu trepu" vai "destruktīvu mūsdienu klubu mūziku".

Visa festivāla "Skaņu mežs 2021" programma atrodama www.skanumezs.lv.

Raksts publicēts sadarbībā ar festivālu "Skaņu mežs".