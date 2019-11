Astoņām 'Grammy' balvām nominēta dziedātāja un repere Lizzo

Lielāko nomināciju skaitu mūzikas pasaules prestižajai godalgai "Grammy" šogad izpelnījusies amerikāņu dziedātāja un repere Lizzo, kas pretendē uz astoņām godalgām, pavēstīja žūrijas pārstāvji.

Nominantu vidū šogad ir daudz jaunpienācēju, arī amerikāņu popmūziķe Billija Ailiša un strauji popularitāti iemantojušais amerikāņu reperis Lil Nas X.

31 gadu vecā "Lizzo" debitēja 2013. gadā, bet plašu popularitāti iemantoja šogad ar trešo studijas albumu "Cuz I Love You", kas ir nominēts arī gada albuma kategorijā.

Ailiša nominēta sešām godalgām, un viņas albums "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" arī pretendē uz gada albuma godalgu.

Arī "Lil Nas X", kas plašu popularitāti iemantojis, pateicoties hitam "Old Town Road", nominēts sešām balvām.

Debitantiem par prestižajām godalgām būs jāsacenšas ar vairākām superzvaigznēm.

Ariana Grande nominēta piecām balvām, bet Bejonse – četrām.

R&B zvaigzne H.E.R., kas pēdējā "Grammy" ceremonijā izcīnīja divas godalgas, šogad nominēta piecām balvām, arī gada albuma kategorijā.

Žūrija galvenajās kategorijās lielā mērā ignorējusi nesenās favorītes Teilores Sviftas veikumu albumā "Lover", nominējot vienīgi tituldziesmu kategorijā "Gada dziesma".

Teilore kopumā nominēta vien trijās kategorijās. Pārējās divas ir popmūzikas jomā.