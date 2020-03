Atbalstot Latvijas mūziķus, LR3 'Klasika' programmā iekļaus vairāk latviešu mūzikas

Lai ārkārtējās situācijas apstākļos sniegtu morālu atbalstu saviem klausītājiem un valsts muzikālajai kultūrai – pašmāju komponistiem un izpildītājmāksliniekiem, Latvijas Radio 3 "Klasika" no 25. marta savā programmā iekļaus vēl vairāk latviešu komponistu mūzikas un mūsu mākslinieku ieskaņojumu, kas simboliski veidos klausītāju iemīļotā cikla "Rupjmaizes kārtojums" trešo kārtu, portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji.

"Latviešu mūzikas un mūsu mūziķu snieguma iekļaušanu savās programmās allaž esam uzskatījuši par pašsaprotamu – to raidām visdažādākajos raidījumos un koncertos, taču šobrīd papildus tam esam izveidojuši vēl vienu latviešu mūzikas oriģinālstundu," atklāj "Klasikas" direktore Gunda Vaivode. "Situācijā, kad publiskie koncerti netiek rīkoti, pastiprinātu uzmanības pievēršanu savējiem uzskatām par savu pienākumu, turklāt autoratlīdzības un blakus tiesību novirzīšana mūsu māksliniekiem būs ne tikai morāls, bet arī materiāls stimuls."

Latviešu oriģinālmūzikas jaunieskaņojumu cikls "Rupjmaizes kārtojums" ir "Klasikas" īpašā dāvana Latvijas simtgadei, un tā pirmās divas kārtas jebkurā ērtā laikā var noklausīties tīmeklī – "Klasikas" mājas lapā. Trešajā kārtā iemirdzēsies ne tikai šīs, bet vēl citas fonotēkas pērles, atgādinot, ka mūsu mūzika ir ne tikai sudraboti pelēcīga – tajā atrodamas arī spirgtas krāsas!

"Rupjmaizes kārtojums" Latvijas Radio 3 "Klasika" ēterā skanēs no 25. marta darbdienās pulksten 15.05.

"Mūsu kolēģi no Eiropas Raidorganizāciju apvienības vēsta, ka šobrīd daudzviet pasaulē mainījušies klausīšanās paradumi – cilvēki sāk pagurt no informācijas, kas saistīta ar "Covid 19", un radioviļņos priekšroku dod klasiskajai mūzikai un džezam," uzsver LR3 "Klasika" direktore Gunda Vaivode, vienlaikus atgādinot: "Arī "Klasika" saviem klausītājiem augu diennakti piedāvā izcilu atskaņotājmākslinieku ieskaņojumus un meistaru radītu mūziku gan akadēmiskajos, gan neakadēmiskajos žanros. Turklāt ikviens mūsu klausītājs var izvēlēties sev tīkamu un iemīļotu skaņdarbu, piedāvājot to atskaņot koncertā "Izvēlas klausītāji", kas darbdienās skan pulksten 11.10."