Atslēdziņa, ar ko atslēgt cilvēka sirdi. Izdaudzinātajai dziesminiecei Austrai Pumpurei – 90

Vīru kora "Dziedonis" diriģents Miervaldis Ziemelis par Austru Pumpuri izteicies kā par tautasdziesmas popularizētāju: "Austra sāka ar Imanta Kalniņa dziesmām, bet turpināja ar tautasdziesmu, padarot to savā ziņā par popmūziku šā vārda vislabākajā nozīmē. (..) Austra Pumpure ne tikai ir iemācījusi dziedāt tautasdziesmu tiem jaunajiem cilvēkiem, kas kopā ar viņu kāpj uz skatuves, bet rosinājusi dziedāt līdzi arī klausītājus. Viņa to iespēj ļoti vienkārši, un cilvēki no sirds atsaucas viņas aicinājumam. Jo Austra Pumpure ik brīdi ir patiesa, īsta un arī vienkārša. Tiekoties ar viņu, ne brīdi nenomāc doma, ka tavā priekšā ir liela māksliniece. Bet no tā jau viņas lielums neplok."

Un Austras Pumpures lielums nudien neplok, arī šodien viņa ir liela. Viņas vārdu un mantojumu turpina nest un godināt Austras biedrība, izdodot viņas dziesmu burtnīcas un turpinot rīkot ikgadējās Austrasdienas, kā arī neskaitāmie Austrasbērni, pie kuriem pieskaitāmi daudzi Latvijas mūziķi – Ieva Akuratere, Arnis Miltiņš, Kristīne Sudmale-Locika, Kristaps Sudmalis, Uldis Ozols, Silvija Silava, Anta Eņģele, Inta Pauļuka, Andris Mičulis, Zanda Štrausa, Simona Rača, Jānis Rūcis un citi.