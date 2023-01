Audiokasetē iznākusi pirmā Cēsu roka izlase

Šī gada 16. janvārī klajā laista pirmā Cēsu Roka Izlase (CERI 1), ko izdod Cēsu kasešu izdevniecība "RM Rekords".

Kā "Delfi" informē izdevēji, izlasē apkopotas 11 grupu un divu solo mākslinieku 16 dziesmas un divas instrumentālas kompozīcijas. Mūzika kasetē variē sākot no vieglām un smeldzīgām roka noskaņām līdz pat hārdrokam un metālmūzikai.

Šobrīd no 13 izlasē iekļautajiem izpildītājiem aktīvi joprojām ir deviņi. Četri darbību ir pārtraukuši pilnībā vai uz laiku. Izlasē iekļauti grupas "Pisang Ambon", "Spit It Out", "Enhet", "Dārgoļi", "Rāva", "Nielslens Lielsliens", "Doni Tondo", "Cacophpnics", "Starmetis", Zaķis, "Mindesign", kā arī Haralda Sīmaņa un Lāsmas Vasmanes dziesmas un instrumentāli skaņdarbi.

Iepriekšējos gados izdevniecībā iznākusi Cēsu elektroniskās mūzikas izlases pirmā un otrā daļa, DJ Trakā Mārtiņa un Cēsu Saules ielas radio radīto dziesmu izlase, grupas "Dvēsele" labāko dziesmu izlase, Cēsu techno mūziķa NGC-5128 albums "Visuma Ainavu Gleznotāji" un Ogres grupas "MinDness" albums. Visi izdevumi ir audiokasetes formātā.