Šā gada 13. augustā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā un Juglas ezera krastā trešo reizi notiks vērienīgs starpžanru mūzikas festivāls "Laivā", ko daļa skatītāju apmeklēs uz sauszemes, bet daļa, sēžot laivās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāla mākslinieki šogad būs humoristiskais klasiskās un populārās mūzikas duets no karaliskās Vīnes "Igudesman & Joo", bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi", hiphopa mākslinieks Ozols kopā ar Latvijas Radio bigbendu, ģitārists Mārcis Auziņš un grupas "Dagamba" mūziķu duets – čellists Valters Pūce un pianists Dainis Tenis.

"Joprojām vislielāko uzsvaru liekam tieši uz vārdu "starpžanrs"," saka festivāla rīkotājs Valters Pūce. "Mūsdienu mūzikas pasaulē žanru pārklāšanās kļūst par arvien izplatītāku parādību un tās rezultātā rodas arvien jaunas, aizraujošas mākslinieciskās izpausmes.

Tieši tām domāts arī festivāls "Laivā", kura starpžanriskums tiek akcentēts arī norises veidā – klausītāji var izvēlēties vai uz 360 grādu skatuves notiekošos koncertus baudīt ierastākā veidā, atrodoties uz sauszemes, vai eksotiskākā un romantiskākā – laivā uz ezera. Un vēl šī gada jaunums – VIP zona ar sēdvietām!"

Neparastais duets "Igudesman & Joo" kļuvis par interneta hitu, jo tā ar muzikālu humoru pārpildītie koncertklipi vietnē "YouTube" kopumā skatīti jau vairāk nekā 50 miljonus reižu, kas novedis arī pie izpārdotiem koncertiem dažādās pasaules valstīs. Vijolnieka Alekseja Igudesmana un pianista Hjang-Ki Jo duets patiesībā radās jau tad, kad abi pirmoreiz satikās 12 gadu vecumā, mācoties skolā Anglijā. Abi iet arī katrs savu muzikālo ceļu, taču tieši neordinārais duets ir tas, kas spēj piepulcēt klausītāju zāles daudzviet pasaulē. Festivālā "Igudesman & Joo" priecēs ar aizraujošo programmu "You Just Have to Laugh".

"Auļi" ir desmit cilvēku grupa, kas spēlē latviešu tautas folklorā balstītu, enerģijas pārpilnu mūziku un ir zināma arī tālu aiz Latvijas robežām. Seši dūdinieki, trīs bundzinieki un kontrabasists ar savu mūziku priecējuši klausītājus arī prestižajā pasaules mūzikas festivālā "Rainforest" Malaizijā, sadarbojušies un uzfilmējuši kopīgus videoklipus ar rīkles dziedātāju Mongolijas plašumos, sāmu joikotāju Norvēģijas sniegos un jodelētāju Austrijas Alpos. Plānā kaut kad iecerēta arī Āfrika.

Reperis Ozols sadarbību ar Latvijas Radio bigbendu uzsāka šogad. Kopīgajā projektā jaunos, pianista Ritvara Garozas veidotos aranžējumos tiek apspēlētas repera dziesmas no visiem viņa albumiem.

Vēl viens no festivāla dalībniekiem, ģitārists Mārcis Auziņš zināms, kā viens no kolorītākajiem pašmāju instrumentālistiem, kurš savā muzikālajā interpetācijā rod iedvesmu no visdažādākajiem avotiem. Viņš sadarbojies ar daudziem Latvijā labi zināmiem skatuves māksliniekiem, ieskaitot Laimu Vaikuli, Jāni Stībeli, Aiju Vītoliņu, Jāni Lūsēnu, Lindu Leen, Intaru Busuli, Daumantu Kalniņu un Donu, kā arī spēlējis kopā ar Latvijas Radio bigbendu un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.

Valtera Pūces un Daiņa Teņa kopprojekts izveidojis krāšņu un koncertos jau pārbaudītu programmu "Radīts Latvijā", kurā iekļautas izcilāko latviešu komponistu melodijas instrumentālā kamerskanējumā.

Festivāla teritorijā darbosies arī ēdināšanas zonas, ūdens bārs un peldošais bārs, kā arī atpūtas, interaktīvās un izklaides vietas.

Festivāls "Laivā" 13. augustā vērs durvis apmeklētājiem pulksten16.00 un ilgs līdz pusnaktij.