Aukstā kara vēstures muzejā Losandželosā atklāj rokgrupai 'Pērkons' veltītu ekspozīciju

Aukstā kara laikmeta kultūras un vēstures muzejā "The Wende Museum" Losandželosā 23. februārī tika atklāta zināmajai latviešu rokgrupai "Pērkons" veltīta ekspozīcija, portālu "Delfi" informē projekta pārstāve Una Griškeviča.

Ekspozīcijā muzeja apmeklētājiem ir iespēja noskatīties virtuālās realitātes īsfilmu “Pērkons: A VR Rockumentary”. ASV tapusī īsfilma stāsta par grupu „Pērkons” un tās lomu PSRS sabrukumā. Filmas veidotāji ir Mineapolē, ASV bāzēta reklāmas aģentūra „Fallon Worldwide”, un tās radīšanā izmantota novatoriska virtuālās realitātes pieeja.

“Mēs esam gandarīti kopā ar aģentūru “Fallon Worldwide” strādāt pie šī īpašā projekta, kas pilnībā atbilst muzeja misijai jēgpilnā veidā savienot pagātni un tagadni,” saka Džouzs Segāls (Joes Segal), “The Wende Museum” galvenais kurators un programmu vadītājs. Ekspozīcija “Pērkons: A VR Rockumentary” muzejā būs apskatāma visu 2020. gadu.

“Kad Juris Kulakovs 80. gadu sākumā nodibināja grupu “Pērkons”, viņam bija tikai divu kilovatu skaņas sistēma, dažas labas dziesmas un spēkpilna ideja: dzīvot patiesi melu pilnā laikmetā. Viņam nebija ne jausmas, kādu spēku viņš atbrīvos. “Pērkons” tika aizliegts divas reizes. Grupas fani tika pakļauti vajāšanai. Komunistu vadoņi centās Juri piespiest emigrēt. Bet, jo vairāk varas iestādes centās grupu apklusināt, jo lielāku spēku viņu mūzika ieguva. 80. gadu beigās “Pērkona” mūzika kļuva par vienu no Atmodas vadmotīviem,” norāda ekspozīcijas veidotāji.

“Par savu misiju es uzskatīju radīt iespējami labāko rokmūziku latviešu valodā ar labāko latviešu dzejnieku dzeju. Cilvēki, klausītāji, to juta - daudziem mēs tolaik kļuvām par ceļa rādītājiem. Lai gan tagad esam atzīti par klasiķiem un saņēmuši daudz atzinību gan no tautas, gan no valsts, tas, ka mūsu radītā mūzika ir palīdzējusi un palīdz stiprināt tautas garu, vienot un celt tās pašapziņu, ir visaugstākais apbalvojums,” saka komponists un “Pērkona” līderis Juris Kulakovs.

“Grupas “Pēkons” mūzika un vēstījums “dzīvot patiesi melu pilnā pasaulē” mūsdienās ir tikpat aktuāls kā pirms 35 gadiem Padomju Savienībā,” saka filmas režisors un “Fallon Worldwide” radošais tehnologs Korijs Makleods (Cory McLeod). “Šodienas drudžainajā politiskajā klimatā daudzi jautā, kāda gan ir jēga radīt mūziku un mākslu, ja to aizskalos vispārējā melu straume. “Pērkons” stāsts parāda, kā ar mūziku var pateikt patiesību un aizsākt grandiozas sociālas pārmaiņas,” uzskata Korijs.

“Ar degošām sirdīm mēs vienmēr ticējām rokenrola spēkam un ar visu dvēseli piedalījāmies neatkarības kustībā, kas vienlaikus bija arī cilvēku prātu atbrīvošana,” saka “Pērkons” soliste Ieva Akuratere. “Ir apbrīnojami, kā humānisma vērtības un domas spēks spēj pārvarēt fiziskās un garīgās robežas, lai vienotu un atbrīvotu. Mēs visi “Pērkonā” esam pateicīgi filmas veidotājiem par viņu paveikto, kas caur “Pērkona” leģendu ļauj pastāstīt pasaulei Latvijas likteņstāstu.”

Filmas un ekspozīcijas veidotāji pateicas par atbalstu Amerikas Latviešu asociācijas Kultūras fondam, Jura Podnieka studijai, ASV vēstniecībai Rīgā, LMT un Latvijas Valsts arhīvam.

Aukstā kara vēstures muzejs “The Wende Museum” Losandželosā ir dibināts 2002. gadā. Muzeja nosaukums cēlies no vārda “Die Wende” (latviski - pagrieziens), ar ko tiek apzīmēts nevardarbīgās revolūcijas un pārmaiņu periods Vācijā pirms un pēc Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā, kas noveda pie sociālistiskā režīma krišanas un Vācijas atkalapvienošanas. Muzeja mērķis ir pētīt un atspoguļot Aukstā kara vēsturi, apkopojot un saglabājot mākslas darbus, artefaktus, arhīvus, filmas un personiskos vēstures materiālus no Aukstā kara laikmeta Austrumeiropā un Padomju Savienībā. Muzejs izaicina un iesaista sabiedrību, veidojot eksperimentālas izstādes un radoši sadarbojoties ar mūsdienu māksliniekiem un dizaineriem.

Filmas pirmā publiskā izrādīšana norisinājās 2018. gada maijā Francijā notikušajā „VivaTech” konferencē Parīzē, izsaucot lielu skatītāju interesi un pozitīvu vērtējumu, savukārt tā paša gada septembrī Rīgā notika filmas starptautiskā pirmizrāde. 2018. gada decembrī sadarbībā ar žurnālu “Rolling Stones” notika filmas pirmizrāde Nujorkā.

