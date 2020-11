Leģendārā austrāliešu rokgrupa "AC/DC" izdevusi savu septiņpadsmito studijas albumu "Power Up", kurā līdzās citām jaunajām dziesmām iekļauti arī jau iepriekš iznākušie singli "Shot In The Dark" un "Realize".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta izdevēji no "Sony Music", grupa, kuras sastāvā ir ģitārists Angus Jangs (Angus Young), dziedātājs Braiens Džonsons (Brian Johnson), basģitārists Klifs Viljams (Cliff Williams), bundzinieks Fils Ruds (Phill Rudd), un ģitārists Stīvijs Jangs (Stevie Young), atkal bliež ar pilnu jaudu.

Šī albuma tapšanā grupa atkal apvienojās spēkiem ar producentu Brendanu Obraienu (Brendan O'Brian), ar kuru kopā strādāja pie albumiem "Black Ice" 2008. gadā un "Rock Or Bust" 2014. gadā. Albumā iekļauta kopā divpadsmit jaunas dziesmas, kuru skanējums ieturēts grupas labākajās tradīcijās.

Albums pieejams dažādos formātos un iepriecinās visus grupas fanus un kolekcionārus. Pieejams ir gan diska un plates formāts, gan īpašs – limitētas tirāžas izdevums, kurš iepakots kastē, kurai savukārt nospiežot pogu tā izgaismojas neona gaismā un atskaņo jaunāko singlu "Shot in the Dark".