Nomināciju jau "Austras balvai" šogad saņēmusi repere Viņa par albumu "Mildas īstais vārds ir Zelma". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar Viņu jeb Zelmu Jēgeri.

"Albumam "Mildas īstais vārds ir Zelma" ir daudz aspektu. Pirmais ir brīvība. Milda Brīvības piemineklī simbolizē brīvību, un es centos pēc iespējas brīvāk šoreiz rakstīt savas dziesmas, neuztraucoties ne par ko. Otrs fakts – es uzkāpu Brīvības piemineklī pirms gada vai diviem. To man arī šķita svarīgi sapīt kopā ar albuma nosaukumu," stāsta Viņa.

"Pagājušajā gadā biju aizbraukusi uz Franciju un Portugāli. Vienu dziesmu es sarakstīju Dublinas lidostā. Smēlos iedvesmu no visādiem notikumiem un lielu daļu albuma sarakstīju esot projām no Latvijas," stāsta mūziķe.

Šajās pašās vietās dziedātāja atgriezusies arī šogad. "Biju Francijā, biju Portugālē tieši vīna ražas laikā. Tiesa, īsāku laiku. Jā, tā ir dīvaina sajūta – būt tajā pašā vietā, kur biji pirms gada, tajā pašā laika posmā. Ļoti nostalģiska sajūta."

"Šoreiz es vairāk atpūtos. Taču es nevaru īsti iztikt vairāk kā divas dienas neko neuzrakstot. Tāpēc kaut ko sarakstīju arī šajā ceļojumā, taču par to stāstīšu nākamreiz, kad, iespējams, būs kaut kas izdots," stāsta Viņa.

Izvērtējos "Austras balvas" konkurentus, Viņa balvu novēlētu elektroniskās mūzikas māksliniekam Kashukam, jo viņā arī palīdzējis viņas albuma tapšanā: "Tas, ko viņš dara, ir ļoti, ļoti maģiski un skaisti. Viņš ļoti strādā pie savas mūzikas. Taisnot dziesmas kopā mums izveidojās ļoti labas attiecības."

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Nikto" – "Nikto", "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", Kashuks – "Lost Echo", "Lupa" – "Sequences and Consequences", Ozols – "Neona pilsēta".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad "Austras balvas" ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).