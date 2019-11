Otro reizi "Austras balvai" nominēts reperis Ozols. Mūziķis novērtēts par albumu "Neona pilsēta". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar Ozolu jeb Ģirtu Rozentālu.

Ozola albums "Neona pilsēta" iznāca tieši pirms gada – 2018. gada 12. novembrī. "Es atceros to dienu. Ja nemaldos, tas bija nedēļas sākums, bet nedēļas nogalē jau bija koncerts, kurā vismaz puse programmas bija ieplānota no jaunā albuma kompozīcijām. Vienu no singliem nebija sanācis palaist laikus – tas bija "uzkāries" "Spotify", un tā bija zīmīga diena, kad, ejot gulēt, domāju – vai rīt viss būs kārtībā, vai tomēr nē. Vai albums parādīsies apritē, vai nē. Ja kaut kas aizķertos, tas varētu ietekmēt gaidāmo koncertu. No rīta pamodos, un izrādījās, ka viss ir kārtībā. Bet pēc tam – taimlains uzsprāga," albuma izdošanas dienu atceras Ozols.

"Sajūtas bija superīgas," tā latviešu repa vecmeistars saka par sava albuma nokļūšanu "Austras balvas" finālistu desmitniekā. ""Austras balva" jau ir parādījusi savu rokrakstu ar līdzšinējiem uzvarētājiem, bet forši, ka arī hiphopa albumi ir bijuši nominēti. Šis ir otrais mans albums, kas iekļuvis "Austras balvas" finālā – arī 2015. gada albums "Atpakaļ nākotnē" bija starp nominantiem savulaik. Ir arī daudz grupu, kuras ikdienā esi palaidis garām vai neesi pamanījis. Tas ir forši, ka netiek vērtēts pēc popularitātes, klausītāju skaita vai publicitātes mūsu valsts mērogā, bet žūrija vērtē ierakstu kā tādu. Tas ir apsveicami un forši. Jo vairāk alternatīvu projektu varēs pastāvēt, jo cilvēki varēs iepazīties ar dažādu mūziku," spriež Ozols.

"Es albumā "Neona pilsēta" esmu stāstītājs, es neesmu galvenais tēls, bet džeks no malas, kas visu vēro. Viņš dodas iekšā Neona pilsētā un satiek šo abstrakto meiteni, un abi kopā dodas ceļojumā [..]," sarunā ar raidījuma "Naktslokāls" vadītājiem saka Ozols.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: Viņa – "Mildas īstais vērds ir Zelma", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Nikto" – "Nikto", "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", Kashuks – "Lost Echo", "Lupa" – "Sequences and Consequences".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad "Austras balvas" ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).