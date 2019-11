'Austras balva 2019'. Dziļāk saulainā popmūzikā – 'Astro'n'out' albums 'Multivitamīnu multipaka'

Nomināciju jau "Austras balvai" jau otro reizi saņēmusi grupa "Astro'n'out". Šoreiz par albumu "Multivitamīnu multipaka". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar diviem grupas "Astro'n'out" " dalībniekiem – Māru Upmani-Holšteini un Juri Kalnišu.

"Tas bija ļoti patīkams pārsteigums," par nomināciju "Austras balvai" saka "Astro'n'out" dalībnieks Juris Kalnišs, "Taču, ja mēs neiekļūtu, arī to mēs uztvertu kā komplimentu. Jo tas nozīmētu, ka mūsu mērķtiecīgais gājiens iet dziļāk saulainā popmūzikā ir patiešām izdevies," piebilst Māra Upmane-Holšteine.

"Tas ir pilnīgi skaidrs, ka "Austras balvas" ir tāds "Mercury" balvas analogs Latvijā un tur tāda "sunshine" popmūzika tajā ir mazāk. Un mēs mēģinām atrast zelta vidusceļu starp popmūziku un savu alternatīvo dvēseli. Un tur kaut kur ir gan "Ace of Bace", gan "Pienvedēja piedzīvojumi", gan "Radiohead", gan "Incubus". Mūsos vienmēr šīs pagātnes sekas ir neizdzēšamas, un tas par ko tu fanoji 14 gadu vecumā kaut kur tevī ir," smejas Māra.

"Austras balva" ar to ir forša, ka tas tiešam ir kritiķu vērtējums. Turklāt kritiķi tiešām novērtē sarežģītāku, vairāk uz pārdomām tendētu mūziku, taču jābūt ir līdzsvaram," saka Māra.

"Atzīšos, ka mūsu albumā ir arī pietiekami daudz pārdomu," saka Juris. "Bet dažās dziesmās ir vienkārši – dejot trakāk, un tur neko vairāk arī neizdomāsi," piebilst Māra.

Šobrīd "Astro'n'out" albums "Multivitamīnu multipaka" ir izdots arī vinila formātā. "Vinils kļūst arvien aktuālāks un aktuālās. Tā ir arī cita klausīšanās pieredze. Ikviens klausītājs atzīs, ka vinilā viņš noklausās arī tādu mūziku, ko varbūt ikdienā neklausītos. No otras puses, tas ir process – uzlikt plati un ļaut tai skanēt no a līdz z. Tu tiešām klausies un baudi mūziku," saka Juris.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Nikto" – "Nikto", "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", Kashuks – "Lost Echo", "Lupa" – "Sequences and Consequences", Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad "Austras balvas" ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).