Šā gada "Austras balvai" nominēta arī improvizētā un modernā džeza grupas "Lupa" albums "Sequences and Consequences". Sagaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju grupas dalībniekiem Dāvi Jurku, Valteru Sprūdžu un Ritvaru Garozu.

"Albuma nosaukumu ģenerējām kopīgi, un tas ataino to, ko mēs arī gribējām pateikt. Albumā ir sekvences un konsekvences, kas iziet no šīm sekvencēm.

Albums tika ierakstīts analogi – lentās. "Šajā ieraksta nav absolūti nekādu viltību, tajā viss ir kā uz delnas. Viss ir ierakstīts vienā piegājienā, nav veikta absolūti nekāda pēcapstrāde – viss kā ierakstīts, tā ir. Tas mūsdienās nav pārāk izplatīts," stāsta saksofonists Dāvis Jurka.

"Kāda šī performance bija, tāda bija. Protams, dziesmas iespēlējām vairākas reizes un tad izvēlējāmies labāko variantu, taču nav nekas sabīdīts, sagraizīts, pielipināts, jo tas ir uz lentas. To var izdarīt, bet tas ir stipri grūtāk. Tāds arī bija mūsu mērķis – tā labākā performance tiek atstāta," papildina Valters Sprūdžs.

Grupa dzīvajos koncertos ļaujas improvizācijai un skaņdarbi katrā reize skan atšķirīgi – dažreiz tuvāk albuma skanējumam, dažreiz nē. "Tas atkarīgs no noskaņojuma," atklāj Sprūdžs.

Šis ir vienīgais instrumentālās mūzikas albums "Austras balvas" nominantu desmitniekā, par ko "Lupas" dalībnieki pauž gandarījumu.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vērds ir Zelma", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Nikto" – "Nikto", "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", Kashuks – "Lost Echo".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad "Austras balvas" ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).