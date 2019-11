'Austras balva 2019'. 'Instrumenti' un divsavienības otrā daļa – 'Cilvēks'

Kā viens no kvalitatīvākajiem pašmāju albumiem "Austras balvai 2019" nominēts arī grupas "Instrumenti" jaunākais veikums – "Cilvēks". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar diviem "Instrumentu" dalībniekiem – Jāni Šipkēvicu un Gati Zaķi.

"Ir liels prieks būt neparastā, iedvesmojošā kompānijā, kurā visi kā viens meklē savu ceļu un neizdabā nepieciešamībai. Albums "Cilvēks" un grupa "Instrumenti" ir populārās mūzikas pārstāvji, tomēr mēs vienmēr cenšamies saglabāt savu trasi, kuru minam. Kā tas ir izdevies, to jau klausītājs spriež," sarunā ar raidījuma "Naktslokāls" vadītājiem saka Jānis Šipkēvics.

Viņš atzīst, ka kopējais nominantu saraksts "ir raibs, daudzveidīgs un ļoti foršs". Novērtējot konkurentus, Šipkēvics atdzīst, ka īsts meistardarbs ir Jāņa Ruņģa "Ārpus prātus": "Manā klausīšanās pieredzē tas ir viens no spilgtākajiem latviešu mūzikas albumiem." Viņa piekrīt arī Gatis Zaķis.

Tāpat "Instrumentu" dalībnieki novērtē "Austras balvas" konkurentus "Tribes of the City", kas pēc 10 gadiem atgriezušies ar saturiski augstvērtīgu saturu, turklāt stilīgā vizuālajā ietvarā.

Tāpat "Instrumenti" atgādina, ka "Cilvēks" cieši saistāms ar iepriekšējo albumu "Atkala". "Šī ir albumu divsavienība. Tas nav jaunas ēras sākums," saka Jānis Šipkēvics.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; Kashuks – "Lost Echo", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Lupa" – "Sequences and Consequences", "Nikto" – "Nikto", Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).