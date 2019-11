Šogad uz "Austras balvu" pretendē ģitārists Jānis Ruņģis jeb "Jāņa Ruņģa klātbūtne" ar albumu "Ārpus prātus" Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar Jāni Ruņģi.

"Kāpēc "klātbūtne"? Par to droši vien gari un plaši varētu runāt. Patiesībā, kad pie manis atnāca vārds "klātbūtne", es neko racionālu savā galvā nedomāju. Tajā laikā es spēlēju cita veida mūziku – improvizētu un muzikāli liberālāku," sarunā raidījumā "Naktslokāls" stāsta Jānis Ruņģis.

"Es lēnā garā gribu izmainīt to, kā sabiedrībā uztver māksliniekus, mūziķus. Ir solomākslinieki, grupas, orķestri, bet ir arī vienkārši klātbūtne. Tas ir daudz intīmāk un personīgāk. Man patīk arī veids, kādā šis vārds bieži vien sabiedrībā tiek izmantots. Tas ietver sevī arī cieņu vienam pret otru," skaidro mūziķis.

"Savukārt albuma nosaukums – "Ārpus prātus" – tas ir ārpus mana prāta saprašanas. Albumu būtu vēlams noklausīties no sākuma līdz beigām, jo tas vairāk vai mazāk ir konceptalbums, kas tapis ļoti lēni un pacietīgi – piecu gadu laikā. Un visforšāk to ir darīt vienatnē. Tā nav īsti tusiņa mūzika. Albums ir kā vienots stāsts," par "Austras balvai" nominēto albumu stāsta Jānis Ruņģis.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; "Instrumenti" – "Cilvēks", Kashuks – "Lost Echo", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Lupa" – "Sequences and Consequences", "Nikto" – "Nikto", Ozols – "Neona pilsēta", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).