Viens no šā gada "Austras balvas" pretendentiem ir elektroniskām mūzikas mākslinieks Kashuks par albumu "Lost Echo". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar Kashuku.

"Esmu vīrietis 28 gadu vecumā, kurš raksta elektronisko mūziku. Varbūt ne gluži tradicionālu, bet vairāk eksperimentālu. Turklāt cenšas tajā iepīt arī citus žanrus," tā par sevi raidījumā "Naktslokāls" stāsta pats Kashuks.

Nominācija "Austras balvai" mūziķim bijusi absolūti negaidīta. "Es savā guļamistabas sintezatoru laboratorijā viens pats sēžu, rakstu mūziciņu," pieticīgi saka Kashuks. Taču ar žūrijas atzinību viņš ir apmierināts.

Albums "Lost Echo" mākslinieka daiļradē būtisks, jo tajā pirmo reizi dzirdams Kashuka vokāls: "Pirmo reizi pamēģināju rakstīt tekstus. Tas bija liels solis, kuru man vajadzēja spert."

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; "Instrumenti" – "Cilvēks", "Jāņa Ruņģa Klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Lupa" – "Sequences and Consequences", "Nikto" – "Nikto", Ozols – "Neona pilsēta", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).