Šogad uz "Austras balvu" pretendē grupa "Tribes of the City" par savu ilgi tapušo albumu "Rust and Gold" Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar "Tribes of the City" ģitāristu Sergeju Jaramišjanu klātienē radio studijā un dziedātāju Kseniju Sundajevu neklātienē no Berlīnes.

"Tas bija ļoti jauki. Tas bija pārpratumiem bagāts vakars, jo es no Sergeja saņēmu ziņu, ka it kā esam nominēti, taču kaut kādi brīdi nevarējām saprast vai patiešām esam šo nomināciju saņēmuši. Galu galā, kad viss noskaidrojās, tad bija drīzāk atvieglojums un tāda silta sajūta. Protams, tas ir ļoti patīkami, īpaši pēc tik ilga laika atgriežoties," par sajūtām pēc "Austras balvas" nominācijas saņemšanas stāsta Ksenija.

Grupas iepriekšējais albums iznāca pirms desmit gadiem, tāpat grupa kādu laiku nebija kopā muzicējusi koncertos. "Mēs nekad neesam domājuši, ka pārtrauksim muzicēt kopā. Vienkārši bija tādi apstākļi, ka vispirms diezgan ilgu laiku es biju prom, Ksenija joprojām atrodas ārzemēs jeb šobrīd jau mājās – Berlīnē," stāsta Sergejs.

Tomēr ik pa laikam mēģinājumi notikuši un kad bijis jau gatavs materiāls, un bija ko ierakstīt, tad sākām to darīt. Tas bija ap 2015. vai 2016. gadu. Tad albuma izdošanu grupa atlika uz gadu, līdz šogad plate ir iznākusi.

"Grupa vienmēr ir bijusi manī. Vienkārši nebija pareizo apstākļu. Tomēr zvaigznes pareizi sastājās un mēs to izdarījām," piebilst Ksenija.

"Šo desmit gadu laikā ļoti daudz ir mainījies. Esam palikuši vecāki. Ir mainījusies kopējā attieksme, pareizas un nepareizās ambīcijas. Ir miers, un ar baudu rakstījām šo plati. Daudz dziesmu palika aiz borta, jo nebija laika visu pabeigt. Iespējams, tas viss ies uz nākamo albumu," albuma tapšanas aizkulises atklāj Sergejs.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; "Instrumenti" – "Cilvēks", Kashuks – "Lost Echo", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Lupa" – "Sequences and Consequences", "Nikto" – "Nikto", Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).