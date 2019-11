Kā viens no kvalitatīvākajiem pašmāju albumiem "Austras balvai 2019" nominēts grupas "Nikto" debijas albums "Nikto". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar diviem grupas "Nikto" dalībniekiem – Aleksandru un Armandu.

Grupa "Nikto" kopā darbojas jau četrus gadus un paštitulētais albums ir viņu debijas ieraksts. Albums "Nikto" ir pēdējo divus ar pusi gadu darbs, turklāt tas ierakstīts pat divreiz.

"Tas ar ļoti patīkami, ka esam nominēti. Simboliski tas tiešām ir atmaksājies," par nominēšanu "Austras balvai" saka grupas "Nikto" dalībnieki. "Būt "Austras balvas" nominantu kompānijā ir diezgan pārsteidzoši. Taču mēs darījām to, ko gribējām darīt, un man šķiet ir sanācis labi, līdz ar to – pārāk pārsteigti neesam."

"Manuprāt šodien vairs tāda "underground" nav. Taču tā ir tēma lielai sarunai, taču šis vārds ir zaudējis savu jēgu. Līdz ar internetu un globalizāciju, ar iespējām katram mūziķim, tas vairs nav nekas īpašs. Varbūt, ja runa ir par taktiku, par piegājienu pie sava darba, ko mūziķi izvēlas. Cik daudz viņi sevi reklamē. Tad varbūt pēc tā var veidot šādu iedalījumu," pauž Aleksandrs Aleksandrovs – grupas vokālists un ģitārists.

Aleksandrs ir arī visu "Nikto" dziesmu tekstu autors. "Visas dziesmas tika uzrakstītas diezgan ilgā laika posmā. Piemēram, visvecākajai dziesmai ir 10 gadu. Tās ir ļoti dažādas, un caur spēlēšanu mēs atradām veidu, kā tās "salīmēt" kopā. Tāpēc vienu dziesmu es šo albumu nevaru raksturot."

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; Kashuks – "Lost Echo", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", "Lupa" – "Sequences and Consequences", Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).