'Austras balva 2020' pārcelta uz 2021. gada pavasari

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos riskus, "Austras balva 2020" tiek pārcelta uz 2021. gada pavasari un notiks K. K. Fon Stricka villā. Precīzs pasākuma norises datums un formāts tiks paziņots tuvāko mēnešu laikā, portālu "Delfi" informēja organizatori.

Jau kopš rudens sākuma, kad Latvijā atkal sāka pasliktināties epidemioloģiskā situācija, "Austras balvas" organizatori meklēja veidus, kā nodrošināt pasākuma sekmīgu norisi un svētkus gan klausītājiem, gan mūziķiem, vienlaikus neriskējot ar iesaistīto veselību. Tā kā pašlaik balvas pasniegšanas ceremoniju ierastajā tās veidolā sarīkot nav iespējams, ir pieņemts lēmums to pārcelt uz nākamā gada pavasari, atgriežoties K. K. Fon Stricka villā. Ņemot vērā šīs norises vietas iespējas, organizatori cer, ka izvēlētais laiks un vieta ļaus sarīkot pilnvērtīgu balvas pasniegšanas ceremoniju un koncertu ar skatītājiem, līdzīgi kā iepriekšējos gados.

Atgādinām, ka "Austras balvu" katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Iepriekšējos piecos gados balva ir pasniegta Alises Jostes albumam "Hardships Are Ships", Rīgas Modes platei "Fantastiski", Satellites LV ierakstam "Varavīksnes galā", grupas "Polifauna" debijai "You Look Like A Lost Soul", kā arī "Tribes Of The City" ierakstam "Rust And Gold" pērn.

"Austras balvas" iniciatori ir mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns, to organizē biedrība "Austras balva" sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv". Balvu uzvarētājiem nodrošina "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA), "Austras balvas" oficiālais mediju partneris ir portāls "Delfi", savukārt balvas pasniegšanas ceremonija notiks K. K. Fon Stricka villā.