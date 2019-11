'Austras balvas 2019' pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Video tiešraide

Piektdien, 15. sākot no pulksten 20.00 Mūzikas namā "Daile" notiks "Austras balvas 2019" pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Pasākumu tiešraidē varēs vērot arī portālā "Delfi".

Balvas pasniegšanas ceremonijā uzstāsies Ozols, Viņa, "Astro'n'out", "Tribes Of The City", Kashuks, "Juuk" un "Lupa", pasākumu vadīs "Pieci.lv" ētera personības Aleksis Vilciņš un Linda Samsonova, savukārt par muzikālo noformējumu uzstāšanās starplaikos rūpēsies "Pieci.lv" dīdžejs un "Austras balvas" žūrijas loceklis Artis Volfs.

Pasākums tiešraidē tiks pārraidīts "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" ēterā, kā arī portālu "LSM.lv" un "Delfi.lv" videotranslācijās, bet ikvienam interesentam ir iespēja to apmeklēt arī klātienē, piesakoties bezmaksas biļetei internetā. Pasākuma organizatori atgādina, ka bezmaksas vietu skaits zālē ir stingri ierobežots, tāpēc ieteicams ierasties savlaicīgi. Ieeja pasākumā būs atvērta jau no pulksten 19.00, savukārt koncerta sākums plānots pulksten 20.00. Uzvarētāja paziņošana gaidāma neilgi pirms pulksten 22.00.

Tāpat kā iepriekšējās balvas pasniegšanas reizēs, arī šogad "Austras balvai" nominēti desmit pašmāju mūziķu albumi, kas izdoti laika posmā no pagājušā gada 19. oktobrim līdz šī gada 18. oktobrim. Šogad nominantu sarakstā iekļuvuši sekojoši albumi:

"Astro'n'out" - "Multivitamīnu Multipaka";

"Instrumenti" - "Cilvēks";

"Jāņa Ruņģa Klātbūtne" - "Ārpus prātus";

"Juuk" - "Indulgenču tirgotāji";

Kashuks - "Lost Echo";

"Lupa" - "Sequences and Consequences";

"Nikto" - "Nikto";

Ozols - "Neona pilsēta";

"Tribes of the City" - "Rust and Gold";

Viņa - "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Lielākā daļa nominantu piektdienas vakarā arī kāps uz skatuves "Austras balvas 2019" nominantu koncertā – to skaitā tādi mākslinieki kā Ozols, Viņa, Astro'n'out, Tribes Of The City, Kashuks, Juuk un Lupa. Tikmēr koncerta noslēgumā tiks nosaukts albums, kas šogad ieguvis "Austras balvu".

Jāpiebilst arī, ka "Austras balvu" ieguvušais izpildītājs līdz ar koktēlnieka Daniela Vainovska darināto Austras koka statuju saņems arī biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) balvu 1000 eiro apmērā turpmākajai karjeras attīstībai. Tāpat koncerta noslēgumā tiks pasniegta arī portāla "Delfi" lasītāju simpātiju balva, kas dos iespēju reklamēties portālā 1000 eiro apmērā. Šīs balvas ieguvēju nosaka portāla lasītāji, kas pēdējās divas nedēļas varēja balsot par saviem favorītiem īpašā balsojumā.

"Austras balvu" organizē mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv".