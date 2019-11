'Austras balvu 2019' saņēmusi grupa 'Tribes Of The City'

Mūzikas namā "Daile" 15. novembra vakarā notika "Austras balvas 2019" nominantu koncerts un balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika noskaidrots, ka šī gada "Austras balvu" ieguvusi grupa "Tribes Of The City" par savu albumu "Rust And Gold". Tikmēr portāla "Delfi" simpātiju balvu, kuras uzvarētāju nosaka portāla lasītāji īpašā balsojumā, ieguva elektroniskās mūzikas producents Kashuks, kas "Austras balvai 2019" bija nominēts par albumu "Lost Echo".

"Austras balvu" katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau piektā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to ieguvuši: Alises Jostes albums "Hardships Are Ships", "Rīgas modes" plate "Fantastiski", "Satellites LV" – "Varavīksnes galā", kā arī grupas "Polifauna" debija "You Look Like A Lost Soul". Uz šī gada "Austras balvu" pretendēja vairāk nekā deviņdesmit ierakstu, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja desmit nominantus. Pēc pretendetu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojumā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.

Šī gada "Austras balvas" ieguvēji "Tribes Of The City" ceremonijā saņēma ne tikai koktēlnieka Daniela Vainovska radīto statuju, bet arī naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās radošās darbības veicināšanai, ko nodrošina "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA). Tikmēr publikas balsojuma uzvarētājs Kashuks no portāla "Delfi" balvā saņēma iespēju izvietot tajā reklāmu 1000 eiro apmērā.

Pirms uzvarētāju paziņošanas pasākums tika ievadīts ar "Austras balvas" nominantu koncertu, kurā uz skatuves kāpa lielākā daļa balvas nominantu - to vidū bija Ozols, Viņa, Astro'n'out, Tribes Of The City, Kashuks, Juuk un Lupa. Koncertu un balvas pasniegšanu tiešraidē pārraidīja "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", kā arī portāli "LSM" un "Delfi". Video tiešraides ierakstu iespējams noskatīties "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" Facebook kontā, kā arī portālā "Replay.lv".

"Austras balvai" šogad bija nominēti šādi albumi:

"Astro'n'out" - "Multivitamīnu Multipaka";

"Instrumenti" - "Cilvēks";

"Jāņa Ruņģa klātbūtne" - "Ārpus prātus";

"Juuk" - "Indulgenču tirgotāji";

Kashuks - "Lost Echo";

"Lupa" - "Sequences and Consequences";

"Nikto" - "Nikto";

Ozols - "Neona pilsēta";

"Tribes of the City" - "Rust and Gold";

Viņa - "Mildas īstais vārds ir Zelma".

"Austras balvas" žūrijā arī šogad, līdzās tās dibinātājiem Laurim Anstrautam un Normundam Vucānam, darbojas Latvijas respektablākie mūzikas žurnālisti, kā arī vairāki mūzikas industrijas profesionāļi. To skaitā atrodami laikraksta "Diena" mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" ētera personības Toms Grēviņš, Artis Volfs, Linda Samsonova un Karmena Stepanova, portāla "Tvnet" mūzikas žurnālists Jānis Žilde, "Radio 7" dibinātājs un dīdžejs Egons Reiters, mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis, "Positivus" festivāla organizators Ģirts Majors, "Radio NABA" ētera personība Atis Žagars, "Music Export Latvia" izpilddirektore Agnese Cimuška, portāla "Delfi" kultūras redaktore Nora Rieksta-Ķenģe, mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, portāla "Satori" redaktors Henriks Eliass Zēgners, "Latvijas Radio 1" kultūras žurnālists Toms Treibergs, portāla "LSM" mūzikas žurnāliste Aiga Leitholde, podkāsta "Karsts Karsts" vadītājs Artūrs Jenots, kluba "Depo" vadītājs Guntis Vanags, "Latvijas Radio 3" raidījuma "Tīrkultūra" vadītāji Rolands Pēterkops un Reinis Semēvics kā arī pagājušā gada uzvarētāji grupa "Polifauna".

"Austras balvu" organizē mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv".