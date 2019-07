'Baltā apkaklīte' atvaļinājumā. Viestura Buivida 10 Top 10 – Everlast

Jau pagājušajā vasarā "Delfi" lasītājiem bija iespēja iepazīties ar Viesturu Buividu – kaislīgu rokmūzikas cienītāju, kurš līdzās ikdienas darbiem atrod laiku ne tikai to rūpīgi klausīties, bet arī par to rakstīt. Viesturs ikdienā ir "baltā apkaklīte", iespējams kāds vēl viņa vārdu saista ar televīzijas spēli "Superbingo", kuras vadītājs viņš bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr, darba laikam beidzoties, baltā apkaklīte krīt… Par laimi laikmets atļauj šai rokmūzikas aizrautībā dalīties ar draugiem. Viesturs ik nedēļu sociālajos tīklos un "Spotify" publicē paša sastādītus, viņam mīļu grupu dziesmu topus, turklāt raksta tā, ka aizķer arī tos, kuri varbūt līdz tam konkrētos māksliniekus zinājuši vien paviršā, "tikai dažas dziesmas" līmenī. Šī ir Viestura Buivida 10 Top 10 otrā sezona "Delfi". Ar viņa atļauju publicējam 10 topu sēriju. Trešais rokenrola atvaļinājuma stāsts – par grupu Everlast.

Divas reizes viņam izdodas ieslēgt kondicionieri, panākot to svaigo sajūtu muzikālajā telpā. No sērijas – pirms tam arī bija ok, bet tagad noteikti ir labāk.

Pirmā reize ir 1991. gadā, savācot grupu "House of Pain" un radot "Jump Around". Radot tādu hiphopu, lai pēc tam koncertētu un tusētu ne tikai ar reperiem, bet arī ar underground rokmūziķiem.

Otrā reize ir jau pēc septiņiem gadiem, kad pirmo reizi ekrānā parādās superdrūms čalis ar akustisko giču, kurš repo pilnīgi neierastā noskaņā – blūzs... roks... hiphops...? Vīru sauc Everlast un dziesmu "What It's Like?".

Everlast, līdzīgi kā viņa jaunības grupa "House of Pain" sen vairs nav ne radio apritē, ne arī festiņu plakātu augšās. Tai pat laikā burtiski katrs mans muzikālais čoms uz vārdu Everlast reaģē ar Brūsa Vilisa raksturīgo vēso, nosvērto izteiksmi a la "zinu, zinu, ir cool..."

Lai arī muzikālie otu triepieni grupai un solo karjerai ir pietiekami atšķirīgi, nolēmu salikt kopā visu vienā desmitniekā. Abi noskaņojumi labi viens otru papildina, un Everlast apskatā nerunāt par "House of Pain" arī nav pieklājīgi.

Atskats vēsturē: Everlast 1989. gadā izdod pirmo singlu un gadu vēlāk arī plati.

Stiliņš ir ļoti tam laikam tipisks hiphops, un trūkst vajadzīgo garšvielu. Mūzika īsti neaiziet, un viņš mēģina vēlreiz, bet šoreiz jau vācot dzimtajā Losandželosā komandu – videnes čomus Deniju Biju un DJ Lethal. Trio tiek nosaukts "House of Pain".

Skraču meistars DJ Lethal ir tas pats čalis, kas klipos mēdz parādīties naģenē ar uzrakstu "Latvia". Sauc viņu īstajā vārdā Leors Dimants, četru gadu vecumā viņš no Pārdaugavas pārceļas uz Itāliju un tad uz ASV, Ņujorku.

Kas interesanti, grupu "House of Pain" atvadu tūrē iesilda jauna un dinamiska Floridas apvienība "Limp Bizkit". Pēc "House of Pain" izjukšanas 1996. gadā Leors Dimants pieņem piedāvājumu un kļūst par piekto "Limp Bizkit" dalībnieku. Pašreiz DJ Lethal ar pārtraukumiem ir abu grupu pamatsastāvos.

"House of Pain" izdod četru gadu laikā trīs plates, no kurām divas ir pārstāvētas 10 Top 10. Ja pēc izjukšanas 1996. gadā DJ Lethal dodas uz "Limp Bizkit" un Denijs Bojs pievēršas citiem radošiem izaicinājumiem, tad Everlast atsāk solo karjeru. Un šoreiz jau tiešām jaunā un unikālā noskaņā.

Līdz kādam 2004. gadam viņam izdodas radīt trīs plates un noturēties meinstrīmā. Viņš patīk kritiķiem un tiek pat pie "Grammy". Vēlākie trīs albumi gan ir vairāk fanu priekam. Kas paradoksāli – tieši vēlīnās plates man šķiet daudz interesantākas, neskatoties uz to, ka visi hiti ir palikuši millenium periodā.

Desmitniekā izdodas pieskarties gandrīz katram mūziķa posmam. Būtiskākais izņēmums ir plate "Whitey Ford' House Of Pain". Lai arī kopumā noskaņojums foršs, spīdošu dziesmu tur neatrodu. Kas netipiski un feini – Everlast ir pamatīgi nometis svaru pēdējo pāris gadu laikā un pašreiz izskatās mundrs un smaidīgs. Forši! Mūziķiem rietot, mēdz būt otrādi.

Tātad desmitnieks: