'Baltā apkaklīte' atvaļinājumā. Viestura Buivida 10 Top 10 – 'Kino'

Jau pagājušajā vasarā "Delfi" lasītājiem bija iespēja iepazīties ar Viesturu Buividu – kaislīgu rokmūzikas cienītāju, kurš līdzās ikdienas darbiem atrod laiku ne tikai to rūpīgi klausīties, bet arī par to rakstīt. Viesturs ikdienā ir "baltā apkaklīte", iespējams kāds vēl viņa vārdu saista ar televīzijas spēli "Superbingo", kuras vadītājs viņš bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr, darba laikam beidzoties, baltā apkaklīte krīt… Par laimi laikmets atļauj šai rokmūzikas aizrautībā dalīties ar draugiem. Viesturs ik nedēļu sociālajos tīklos un "Spotify" publicē paša sastādītus, viņam mīļu grupu dziesmu topus, turklāt raksta tā, ka aizķer arī tos, kuri varbūt līdz tam konkrētos māksliniekus zinājuši vien paviršā, "tikai dažas dziesmas" līmenī. Šī ir Viestura Buivida 10 Top 10 otrā sezona "Delfi". Ar viņa atļauju publicējam 10 topu sēriju. Piektais rokenrola atvaļinājuma stāsts – par grupu "Kino".

Viktors Cojs... Es, protams, saprotu, kam pieskaros. Vieglāk samētāt desmitniekā "Pink Floyd", "Queen" vai pašus "Depeche Mode", nekā runāt par šo vīru. Sajūta, ka bija jāpaaugas, lai ļautu sev vērtēt viņa dziesmas.

Mūsu platuma grādos viņa personības kults krietni, manuprāt, savulaik iekabina, piemēram, Kurtu Kobeinu ar visu viņa 94. gada traģēdiju. Es nesalīdzinu, tikai gribu atgādināt "Kino" jaudu tā laika kultūras un sociālajā dzīvē. Tāpat arī it kā mēģinu pamatot savu pietāti.

2017. gads gads manī uzjundīja "Kino" jaunību. Gan Viktora Coja 55. gadu jubilejas medijos, gan mākslas filmas "Ļeto" dēļ. Filma ir Krievijas kulta režisora Kirila Serebreņņikova darbs. Viņš filmu samontēja, jau būdams mājas arestā, kurā atradās līdz pat šī gada janvāra sākumam.

Nelielai atkāpei – "Ļeto" ir stāsts par to, kā top grupa "Kino" un tās pirmais albums "45". Precīzāk sakot, filma par to, kā to visu atceras grupas "Zoopark" līdera Maika Naumenko sieva Natālija, kurai jaunais, savdabīgais un lecīgais korejietis patīk. "Leto" izsauc pretrunīgu reakciju pamatā laikabiedru bažu dēļ par atbilstību realitātei. Gan tēvs, gan pirmais ģitārists Aleksejs Ribins, gan dižais Boriss Grebenščikovs – visi cenšas skaļi atzīmēt, ka nepiekrīt filmā rādītajam.

Lai vai kā, es "Ļeto" skatījos ar lielu baudu un arī jums iesaku. Filmā ir pilns ar tā laika noskaņojumu, pasaules (ne PSRS) dziesmām un foršu draudzību.

Par grupu un viņu mūziku varu rakstīt un rakstīt. Pats brīnos. Nezinu, kādēļ man sanācis daudz viņus klausīties, skatīties, lasīt un apspriest. Var runāt par viņu sastāviem, traģisko bojāeju pie Engures, par 45(!) fanu pašnāvību, pēcnāves darbiem, kino lomām un vēl visu citu.

Bet pamatā par to, ka viņi Krievijas roka lielajā piramīdā ierakstāmi pašā virsotnē. Pašā, pašā. Pie tam ar zelta burtiem kirilicā. Varbūt kopā ar vēl pāris vārdiem – "Aquarium", varbūt DDT.

"Kino" muzicē no 1982. līdz 1990. gadam, un grupas darbi dalāmi uz pusēm – pirms un pēc 1986. gada. Pamatojumi ir divi.

Pirmkārt, lai arī kā gribētos zīmēties un spriedelēt par agrīnajiem gadiem, lielais, melnais protesta spēks slēpjas tieši pēdējās četrās platēs – no 1986. līdz 1990. gadam. Deviņas no 10 topa dziesmām ir tieši no šiem albumiem. Otrkārt, grupas zelta kvartets nostabilizējas tieši 1986. gadā:

Sitamie – mūžam stilīgais gleznotājs Georgijs Gurjanovs. Diemžēl atvadījies no šīs pasaules 2013. gadā.

Bass – pedantiskais Igors Tihomirovs. Vēlāk spēlē basģitāru DDT, pašreiz ir viens no viņu skaņiniekiem.

Ģitāra – labākā melnā ēna Jurijs Kasparjans. Viņš ir grupā kopš 1983. gada un ir, šķiet, tuvākais mūziķis ansambļa līderim.

Vokāls un ritma ģitāra – Viktors Cojs

Kaut kur pie desmitnieka sliekšņa palika "Aļumiņievije ogurci", "Kamčatka", "Posļedņij geroj" un "Nočj". Palika arī tikko izdotais, paslēptais Plieņciema gabals "Ataman". Paklausieties!

Aiziet! Desmit, manuprāt, nozīmīgākās viņu dziesmas.