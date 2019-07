'Baltā apkaklīte' atvaļinājumā. Viestura Buivida 10 Top 10 – 'R.E.M.'

Jau pagājušajā vasarā "Delfi" lasītājiem bija iespēja iepazīties ar Viesturu Buividu – kaislīgu rokmūzikas cienītāju, kurš līdzās ikdienas darbiem atrod laiku ne tikai to rūpīgi klausīties, bet arī par to rakstīt. Viesturs ikdienā ir "baltā apkaklīte", iespējams kāds vēl viņa vārdu saista ar televīzijas spēli "Superbingo", kuras vadītājs viņš bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr, darba laikam beidzoties, baltā apkaklīte krīt… Par laimi laikmets atļauj šai rokmūzikas aizrautībā dalīties ar draugiem. Viesturs ik nedēļu sociālajos tīklos un "Spotify" publicē paša sastādītus, viņam mīļu grupu dziesmu topus, turklāt raksta tā, ka aizķer arī tos, kuri varbūt līdz tam konkrētos māksliniekus zinājuši vien paviršā, "tikai dažas dziesmas" līmenī. Šī ir Viestura Buivida 10 Top 10 otrā sezona "Delfi". Ar viņa atļauju publicējam 10 topu sēriju. Otrais rokenrola atvaļinājuma stāsts – par grupu "R.E.M.".

1996. gadā viņi noslēdz lielāko ierakstu līgumu mūzikas vēsturē, bet pēc 15 gadiem viņi mierīgi paziņo par īstām beigām. Viss. Paveikuši savā muzikālajā ceļā gandrīz visu, "R.E.M." liek noticēt, ka lielajai Amerikai vēl ir, ko teikt. Un darīt to ļoti gaumīgi.

Ja salīdzina ar viņu vienaudžiem, "R.E.M." arī 10 vai 20 gadu pēc mirdzuma virsotnes rakstīja aktuālu, mūsdienīgu materiālu un sniedza svaigus koncertus, nevis atgriezās ar sestajiem "best of" vai radīja garlaicīgas plates. Uzstāšanās, ko esmu visādi redzējis, radīja ļoti spēcīgu iespaidu. Protams, tā pamatā ir mūsu jaunību pavadošā mūzika, bet arī izpildījums vienmēr ir bijis izcilā līmenī. Pat Ķīpsalā. Tā pamatā, manuprāt, ir nepārprotama cieņa pret darāmo un neatlaidība. Nopietni.

Grupas sākums nav "Losing My Religion" un pat ne "It's The End Of The World As We Know It" tālajā 1987. gadā. Pirms tam vēl bija septiņi underground gadi un četras plates tikai "Campus Radio" jeb "College Radio" apritē. Bet par visu pēc kārtas.

"Rapid Eye Movement" jeb "R.E.M." rodas 1980. gadā, nelielā ASV Džordžijas štata pilsētā Atensā. Mūzikas ierakstu veikalā iepazīstas pārdevējs Pīters Baks (ģitāra) un Maikls Staips (vokāls). Abu gaumes sakrīt, un Staips pierunā jauno čomu taisīt blici, tāpat vien, priekam. Caur kopējiem draugiem pievienojas divi vietējās universitātes studenti – Maiks Mills (bass) un Bils Berijs (bungas). Un viss! Grupa ir gatava un tādā sastāvā tā spēlē gandrīz visus turpmākos 30 gadus. Gandrīz.

Tālāk stāstā seko interesantākais. Neredzamā aisberga daļa – lēns un ļoti izaicinošs sākuma ceļš daudzu gadu garumā, lai beidzot lielā saule uzspīdētu un arī mēs uzzinātu par "R.E.M." Pirmais viņu albums saucas "Murmur" un iznāk tas 1983. gadā. Jau pirms tam viņi ir paspējuši izdot savu debijas singlu "Radio Free Europe", ko lielais žurnāls "Rolling Stone" toreiz nosauc par vienu no 10 gada labākajām dziesmām. Grupa visu šo laiku koncertē visur, kur ļauj spēlēt – pat krodziņos un picērijās. Viņu ienākumi līdz pat aptuveni 1985. gadam ir ļoti pieticīgi un nemitīgi ir kārdinājums visu mest pie malas. Paši viņi vairākkārt minējuši tā laika budžetu – divi dolāri dienā uz katru grupas cilvēku.

Spītējot tā laika ieteikumiem vairāk izmantot modīgus sintezatorus un ģitāru solo, grupa turpina savu ceļu. Un, jo askētiskāk viņi grib izklausīties, jo veiksmīgāk sanāk. Pirmās četras plates katra nedaudz pārspēj iepriekšējo, bet joprojām tā ir ASV alternatīvā skatuve. Un tad nāk "Document" (1987) un "Green" (1988) – albumi, kas pārkāpj miljona kopiju robežu un jau gandrīz uzliek viņus uz lielās skatuves.

Paņēmuši 1989. gadā ilgāku pauzi, viņi nenojauš, ka viss lielais vēl tikai priekšā. Atgriežoties 1991. gadā ar "Out Of Time" un hitu "Losing My Religion", viņi pārspēj nu jau vairs ne tikai sevi – tiek saņemtas septiņas(!) "Grammy" nominācijas un trīs statujas. Bet tam visam apakšā 10 neredzamie aisberga gadi. Savā pirmajā MTV pieredzē atceros "Losing My Religion" gozējamies kanāla topa augšgalā.

Kad viss lielais jau šķiet nogāzts, 1992. gadā seko "Automatic For The People" – viens no labākajiem albumiem rokmūzikas vēsturē. Platē ir kādas divas labas dziesmas, pārējās ir izcilas. 10 Top 10 ir veseli trīs darbi no šī albuma, pārējās plates pārstāvētas katra ar vienu.

Tālāk mana paaudze gaida turpinājumu – 1994. gada albumu "Monster" ar jau plikpaurainu Maiklu Stapu. Ja izlasīji tik tālu, tad turpmāko ceļu, pieļauju, tāpat zini.

1996. gadā viņi pagarina līgumu ar "Warner Brothers" par rekordlielu summu – 80 miljonu ASV dolāru.

1997. gadā "R.E.M." labprātīgi pamet ilggadējais bundzinieks Bils Berijs.

2005. un 2008. gadā viņi viesojas Rīgā. Pirmajā reizē tiešām Ķīpsalā.

2007. gadā viņus uzņem Rokenrola slavas zālē. Tur uz skatuves viņi atkal kāpj četratā.

Un visbeidzot 2011. gada 21. septembrī "R.E.M." oficiāli izziņo beigas. Punkts. Bez "final" vai "not dead yet" tūres. Punkts, un izskatās, ka trekns. Tā vismaz paši saka.

"R.E.M." ir vismaz 20 dziesmu, kas būtu pelnījušas būt 10 Top 10. Pēc saviem ieskatiem izskaloju visu viņu muzikālo jūru. Ārpusē, pie sēkļa palika "Nightswimming", "The One I Love", "Leaving New York", "Stand", "Radio Free Europe" un pat "Shiny Happy People". Lūk, kas tika desmitniekā!