'Baltā apkaklīte' atvaļinājumā. Viestura Buivida 10 Top 10 – 'Travis'

"Travis" bija mans pirmais "Positivus" koncerts. Un pie viena arī labākais. Negaidīti labākais. Pilns ar bezgalīgu sirsnību, dziedošiem ļaudīm, sveicienu "Prāta vētrai" un komplimentiem Salacgrīvas publikai. Frens Hīlijs koncerta vidū sagrieza pirkstu pret ģitāras stīgu, kas viņam ļāva beigās paziņot, ka nu mēs visi esam "blood brothers". Bija jauki.

Grupa dibināta Glāsgovā, deviņdesmito sākumā. Saucās tā "Glass Onion" un no esošā sastāva tajā bija tikai ģitārists Endijs Danlops. Pastrādājot un nomainot sastāvu, viņi tiek pie pirmās plates 1997. gadā un saņem lielu kritikas un publikas mīlestību. Kopš tā brīža kvarteta sastāvs ir konstants.

Nākamie divi albumi "Travis" uzrauj pasaules grupas līmenī un noliek viņus uz visu lielo festivālu galvenajās skatuvēm. Un tālāk tikpat ātri viņi ripo atpakaļ.

Tiesa 2007. un 2016. gada plates patīk gan man, gan pārdošanas datiem, līdz ar to viņi atrodas tādā normālā B klases grupas līmenī. 2016. gada albums "Everything At Once" pat debitē Britu topa piektajā vietā, kas aizmirstai grupai ir labs rezultāts.

Aiz svītras palika "Driftwood", "Happy", "Re-Offender", "Everything At Once" un pat smukais "Writing To Reach You".

Tad nu par to, kas ārpusē nepalika.