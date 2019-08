Baltijas mūziķi apvienojas, lai radītu dziesmu par godu Baltijas ceļa 30. gadadienai

Baltijas valstu mūziķi – Latvijas grupa "Instrumenti", lietuviešu dziedātāja Jazzu un Igaunijas grupas "Ewert and the Two Dragons" līderis Everts Sundja – apvienojušies, lai ierakstītu jaunu dziesmu, kas veltīta Baltijas ceļa 30. gadadienai, kura tiks atzīmēta 2019. gada 23. augustā.

Lai arī šī dziesma ierakstīta jūlija vidū, tā plašākai sabiedrībai tiks prezentēta vērienīgā pasākumā augusta beigās, kad tiks atklāts arī ceturtais šī projekta īpašais dalībnieks.

Dziesmas mūzikas autors ir Reinis Sējans (Instrumenti) un vārdus sarakstījis latviešu dzejnieks Marts Pujāts.

"Šis ir ļoti īpašs projekts, ko veidojām kopā ar Baltijas valstu mūziķiem un vēl vienu īpašu partneri, kas tiks atklāts dziesmas pirmatskaņojuma laikā augusta beigās un kas vienlaikus ir arī šī iedvesmojošā projekta idejas iniciators. Šodien Baltijas ceļa stāsts šķiet pilnīgi unikāls, taču tolaik šķita, ka vienkārši nav iespējams rīkoties citādi. Viens cilvēks nespēj neko sasniegt bez citu līdzīgi domājošu cilvēku atbalsta, un šādi pasākumi to tūkstoškārtīgi pierāda. Kad mēs esam vienoti, mēs esam krietni spēcīgāki nekā mēs to spējam aptvert," norāda Reinis Sējāns no grupas "Instrumenti".

Projekta autori ar jaunradīto dziesmu godina Baltijas valstis un to vēsturi, lai atcerētos un no paaudzes paaudzē nodotu brīvības vērtības apziņu – brīvības, pēc kuras šo valstu cilvēki tiecās, izveidojot Baltijas ceļu.

Elektroniskā indie-pop grupa "Instrumenti" ir viena no inovatīvākajām mūzikas grupām Latvijā. Tā pastāvīgi meklē jaunas iespējas, kā sadarboties ar savu auditoriju, veidot vēl nebijušas sadarbības un nepārtraukti attīstīties. Grupas dalībnieku dziesmu komponēšanas prasmes ir augsti novērtētas, kā arī "Instrumenti" ir saņēmuši 14 Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas, tostarp "Gada debija" (2009. gads), "Labākā dziesma" (2009. un 2010. gads), "Labākais indie albums" (2014. gads), "Labākais koncerta ieraksts" (2015. gads), "Labākā dziesma" (2017. gads), kā arī "Labākais popa albums" un "Labākais gada albums" (2018. gads).

Everts Sundja ir Igaunijas grupas "Ewert and the Two Dragons" vokālists un līderis. Grupa tika izveidota pirms vairākiem gadiem un kopš tā laika pierādījusi sevi kā vienu no Igaunijas mūzikas nozares līderēm – "Gada hits" (2011. gads), "Gada albums" (2012. gads), "European Border Breakers Award" (2013. gads), "Gada roka albums" (2016. gads), "Gada grupa" un "Gada albums" (2018. gads). Everts Sundja dzimis 1983. gadā.

Dziedātāja Jazzu (Juste Arlauskaite) Lietuvā atzīta par ietekmīgāko popkultūras pārstāvi. Viņa ieguvusi iespaidīgu nozares balvu un nomināciju skaitu, bet dzimusi 1989. gada 23. aprīlī – tikai dažus mēnešus pirms Baltijas ceļa.