Barišņikova Mākslas centrs piedāvās noskatīties kora 'Latvija' koncertu Ņujorkā

No 16. līdz 21. aprīlim Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" solo koncertu, kas tika nofilmēts Džeroma Robbina teātrī 2015. gada 11. aprīlī, būs iespējams vērot Barišņikova Mākslas centra mājaslapā, īpaši veidotā programmā "PlayBAC", portālu "Delfi" informē VAK "Latvija" pārstāvji.

"PlayBAC Performances from the Archive" ir Barišņikova Mākslas centra īpaši radītas iknedēļas sērijas, kurās tiks rādītas izrādes un koncerti no arhīva, kas dokumentēti Džeroma Robinsa teātrī un Hovarda Gilmana izrāžu telpā. Mākslas centra arhīvs glabā 15 gadu garumā veidotu video zelta fondu. Iknedēļas video sērijas būs iespējams skatīties no 9. aprīļa līdz 19. maijam, un to programmā iekļautas dažādu mākslinieku izrādes no visas pasaules. Katra video ievadā būs uzruna no Mākslas centra dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja Mihaila Barišņikova.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros VAK "Latvija" Ņujorkā ar diviem koncertiem viesojās 2015. gadā. 9. aprīlī. Ņujorkas publika ar ovācijām kori uzņēma Linkolna centra Elisas Talijas koncertzālē un pāris dienas vēlāk koris, diriģenta Māra Sirmā vadībā, uzstājās Barišņikova Mākslas centrā Džeroma Robinsa teātrī.

Barišņikova Mākslas centra koncertā Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un tā mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais atskaņoja kormūziku, kas atspoguļoja Baltijas kormūzikas daudzveidību. Programmā tika pārstāvēta triju Baltijas valstu komponistu mūzika – Vītauta Miškiņa, Vaclovas Augustinas (Lietuva), Arvo Perta un Veljo Tormisa (Igaunija) un no Latvijas skaņražiem tika atskaņotas Ērika Ešenvalda, Gundegas Šmites, Uģa Prauliņa, Jēkaba Jančevska un Raimonda Tigula kompozīcijas. Komponists Raimonds Tiguls bija koncerta īpašais viesis un kopā ar VAK "Latvija" un Māri Sirmo atskaņoja savu dziesmu "Moonliht Sound Design". Ar savu klātbūtni koncertā māksliniekus pagodināja pats Mihails Barišņikovs.

Atgādinām, ka ASV koris ir pazīstams kā The Latvian National Choir

"PlayBAC" video sērijas no 9. aprīļa līdz 19. maijam iespējams bez maksas skatīties tiešsaistē šeit.