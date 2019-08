Baroka koris 'Collegium Choro Musici Riga' izpelnījies augstu atzinību Izraēlā

Baroka koris "Collegium Choro Musici Riga" un diriģents Māris Kupčs ar panākumiem un augstu publikas atzinību atgriezies no Izraēlas, kur pēc "The Jerusalem International YMCA" un diriģenta Dāvida Šemera (David Shemer) uzaicinājuma pavadīja veselu nedēļu - no 22. līdz 28. jūlijam.

"Collegium Choro Musici Riga" Jeruzalemes baroka orķestra vasaras festivāla "The Vocal Fantasy" programmā Izraēlas publikai piedāvāja trīs koncertus – 17. gadsimta komponistam Heinriham Šicam veltītu mūzikas programmu, kā arī divus Georga Frīdriha Hendeļa oratorijas "Esther" koncertuzvedumus. To atskaņojumā līdz ar Latvijas mūziķiem piedalījās arī Jeruzalemes baroka orķestris, bet publikas izbrīnu izpelnījās pārliecinošais kora un solistu oratorijas atskaņojums ivritā.

Pirmā vācu rekviēma autora Heinriha Šica (Heinrich Schütz) mūzika, pateicoties diriģenta un senās mūzikas pētnieka Māra Kupča darbībai, Latvijas klausītājiem ir zināma. Vēstures līkloču dēļ Izraēlā ievērojamā baroka laika komponista mūzika gan tikpat kā netiek atskaņota, kas Šica mūzikas programmu Latvijas mūziķu izpildījumā darīja par unikālu un īpaši gaidītu notikumu Izraēlas koncertdzīvē. Baroka koris "Collegium Choro Musici Riga", kura sastāvā ir 13 spilgti dziedātāji un solisti (Monta Martinsone, Terēze Gretere, Ilze Grēvele-Skaraine, Anete Viļuma, Sniedze Kaņepe, Kristiāna Krieva, Aija Dimza, Ansis Bētiņš, Daniels Pelnēns, Kristaps Solovjovs, Krišs Pozemkovskis, Edgars Skarbulis un Jānis Pēlmanis), Māra Kupča vadībā piedāvāja vietējiem klausītājiem izbaudīt Šica "Kleine Geistliche Konzerte" un "Musikalische Exequien" (op. 7), par skaņdarbu spilgti emocionālo iedarbību izpelnoties stāvovācijas un jūsmīgas kritikas gan no mūzikas profesionāļiem un kritiķiem, gan klausītājiem.

2017. gadā ar diriģenta Dāvida Šēmera iniciatīvu Latvijā tika pirmatskaņota Georga Frīdriha Hendeļa (Georg Friederich Händel) oratorija "Esther", tai jau 18. gadsimtā tiekot iztulkotai ivritā. Tās sižets balstās uz Veco Derību un Žana Rasina (Jean Racine) 1689. gada lugu par ebreju bāreni Esteri, kura kļuva par Persijas karaļa Ahasvera sievu. Pirms diviem gadiem notikušajam veiksmīgajam atskaņojumam sekoja uzaicinājums darbu pirmatskaņot arī Izraēlā, kas rezultējās š.g. festivālā "The Vocal Fantasy". Solistu lomās iejutās Latvijā iemīļoti senās mūzikas interpreti – soprāni Monta Martinsone un Terēze Gretere, alts Sniedze Kaņepe un tenors Ansis Bētiņš, kā korim, tā solistiem izpelnoties lielu atzinību gan par skaistajām balsīm, gan izcilu stila izjūtu un gaumi. To savā recenzijā min arī Austrālijā dzimusī mūzikas kritiķe Pamela Hikmena (Pamela Hickman): "Izpildot izraēliešu sievietes lomu, Terēzes Greteres balss no vienas puses bija smalka un mierpilna, vienlaikus vokāli tieša; Ansis Bētiņš Ahasvera lomā parādīja savas tenora balss niansēti vokālās krāsas; Esteres lomas atveidotāja Monta Martinsone demonstrēja spožu precizitāti, viņas dziedājums bija kristāldzidrs un gaumīgi ornamentēts, turpretī Sniedze Kaņepe pārsteidza ar pārliecinoši lielu un dabisku balss tembru".

Baroka koris "Collegium Choro Musici Riga" dibināts 2010. gada nogalē. Ierosme šīs muzikālās apvienības dibināšanā radusies pēc veiksmīga Klaudio Monteverdi (Claudio Monteverdi) "Vespro della Beata Vergine" atskaņojuma" 2010. gadā Rīgā, kad šī projekta mākslinieciskais vadītājs Māris Kupčs nolēma radīt kolektīvu, kas specializētos tieši renesanses, baroka un klasicisma laika dziedāšanā, kur katrs dziedātājs ir kā solists, nodrošinot savas partijas atskaņojumu atbilstoši tā laika tradīcijām, papildus iedziļinoties un pētot konkrētā laika stilistiku, kā arī darbotos līdzās jau pastāvošajam baroka orķestrim "Collegium Musicum Riga".