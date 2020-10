BBC Radio 2 nosauc 80. gadu labākos albumus

BBC Radio 2 publicējis jaunu sarakstu ar labākajiem 20. gadsimta 80. gadu albumiem, pirmajā vietā ierindojot īru grupa "U2" 1987. gadā izdoto "The Joshua Tree".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albums, kurā atrodami tādi hiti kā "With Or Without You" un "Where The Streets Have No Name", 80. gadu otrajā pusē padarīja "U2" par vienu no pasaulē populārākajām grupām.

Kā atgādina BBC, "U2" savam piektajam albumam vispirms vēlējās dot nosaukumu "The Two Americas" vai "Desert Songs", tomēr pēc kopīga izbrauciena Mohaves tuksnesī kopā ar fotogrāfu Antonu Korbīnu tapa gan leģendārais uz albuma vāciņa redzamais fotoattēls, gan dzima ideja par albuma nosaukumu.

1988. gadā The Joshua Tree" ieguva "Grammy" balvu kā gada labākais albums. Savukārt ietekmīgais žurnāls "Rolling Stone" savā jaunākajā, 2020. gadā publicētajā, 500 visu laiku labāko albumu sarakstā ierindojis "The Joshua Tree" vien 135. vietā, "pazeminot" to par vairāk nekā 100 pozīcijām – iepriekš šī paša medija veidotajā sarakstā "The Joshua Tree" atradās 26. vietā.

80. gadu albumu Top 10 veidots pēc radiostacijas klausītāju balsojuma. Tajā otrajā vietā ierindojas "Dire Straits" 1985. gada albums "Brothers In Arms", bet trešajā – "The Stone Roses" paštitulētais debijas albums, kas iznāca 1989. gadā.

Popmūzikas klasika – Maikla Džeksona "Thriller" (1982) – ierindojas ceturtajā vietā, bet rokeri "Guns N' Roses" ar savu 1987. Gada debiju "Appetite for Destruction" atrodas topa piektajā vietā.

Turpmāk topā seko "The Human League" ar "Dare" (1981), "The Smiths" ar "The Queen Is Dead" (1986), Pols Saimons ar "Graceland" (1986), "ABC" ar "Lexicon Of Love" (1982), bet topu noslēdz Prinss ar albumu "Purple Rain" (1984) desmitajā vietā.

Kā norāda BBC, tops ir izteikti vīrišķīgs – tikai pēc pirmā desmitnieka seko sievietes radīts albums – Keitas Bušas 1985. gadā izdotais "Hounds Of Love", kas ierindojas 11. vietā. Savukārt tādas mūziķes un dziedātājas kā Treisija Čepmena, Madonna un Dženeta Džeksone atrodas krietni zemākās pozīcijās.