Par "BBC Sound of 2022" pirmās vietas ieguvēju kļuvusi 20 gadus vecā popmūziķe PinkPantheress, kura galvenokārt savu atpazīstamību ieguvusi vietnē "TikTok".

Atgādinām, ka "BBC Sound of…" ir ikgadēja aptauja par jaunajiem mūziķiem un grupām, kurām britu mūzikas industrijas profesionāļi prognozē lielākos panākumus jaunajā gadā.

Noslēpumainā mūziķe, kuras īstais vārds pagaidām nav zināms, savu mūziku sāka publicēt aptuveni pirms gada, vispirms kļūstot atpazīstama "TikTok" vidē, bet vēlāk arī citos sociālajos tīklos un medijos. 2021. gada augustā jau divas PinkPantheress dziesmas bija iekļuvušas britu singlu "Top 40", bet viņas dziesmas "Just For Me" kaverversiju BBC Radio 1 raidījumā "Live Lounge" nospēlēja grupa "Coldplay".

Kā norāda BBC, lai gan dziedātāja jau ir ieguyusi atpazīstamību un viņu jau ir novērtējuši mūzikas profesionāļi, mūziķes personība un īstais vārds palikuši miglā tīti. Ir zināms, ka viņa šobrīd dzīvo Londonā un studē kino mākslu.

"Manuprāt, ir vieglāk nelikt uzreiz visas kārtis galdā. Es novērtēju, ka varu saglabāt savu privātumu. Ir sajūta, ja uzreiz visur būs mana mūzika un seja, tas jau būs par daudz," īsā intervijā BBC sacījusi dziedātāja.

Aptaujas "BBC Sound of 2022" otrajā vietā ierindojies indie pop duets "Wet Leg", bet trešajā – jaunā dziedātaja Mimi Veba (Mimi Webb).

"BBC Sound of…" aptauja notiek kopš 2003. gada un līdz šim tajā kā jaunie mākslinieki uzvarējuši daudzi šodienas popmūzikas smagsvari, kā dziedātāja Adele 2008. gadā, Elija Goldinga 2010. gadā, Maikls Kivanuka 2012. gadā, "Years & Years" 2015. gadā un daudzi citi. Pērn aptaujā "BBC Sound of 2021" pirmo vietu ieguva reperis un dziedātājs Pa Salieu.