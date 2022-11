Bejonse saņēmusi visvairāk 'Grammy' nomināciju

Dziedātāja Bejonse saņēmusi visvairāk nomināciju prestižajai ierakstu industrijas balvai "Grammy". Viņa balvai nominēta deviņās kategorijās. Bejonsei seko reperis Kendriks Lamārs, kurš uz balvu pretendē astoņās kategorijās, kā arī dziedātāja Adele ar septiņām nominācijām. Visi minētie mūziķi pretendē arī uz balvu būtiskākajā kategorijā – "Gada albums".

Adelei balvai nominēta par albumu "30", savukārt Bejonse uz "Grammy" pretendē par albumu "Renaissance". Kendriks Lamārs balvai nominēts par albumu "Mr. Morale & The Big Steppers".

Kategorijā "Gada albums" uz zelta gramofona statueti pretendē arī zviedru popmūzikas veterāni "ABBA" par jauno albumu "Voyage". Kvartetam šī ir pirmā "Grammy" nominācija pēc 39 gadu ilgā pārtraukuma kopš grupas izjukšanas 80. gadu sākumā.

Tāpat uz "Gada albuma" titulu pretendē puertorikāņu reperis un dziedātājs Bad Bunny par "Un Verano Sin Ti", dziedātāja Mērija Dž Blaidža par "Good Morning Gorgeous", "Coldplay" par "Music Of The Spheres", Lizzo par "Special" un Harijs Stailzs par "Harry's House".

Adeles singls "Easy On Me" un Bejonses "Break My Soul" uz "Grammy" pretendē arī divās no četrām svarīgākajām kategorijām "Gada dziesma" un "Gada ieraksts".

Kā norāda BBC, Bejonse šobrīd ir kļuvusi par visvairāk "Grammy" balvai nominēto mūziķi ierakstu industrijas vēsturē. Viņa karjeras laikā prestižajam apbalvojumam tikusi nominēta 88 reizes, pārspējot populārās mūzikas veterānus Polu Makartniju un Kvinsiju Džonsu.

Pie četrām galvenajām kategorijām tiek iekļauta arī "Labākais jaunais mākslinieks". Tajā uz "Grammy" pretendē tādi mākslinieki kā Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Molly Tuttle, Tobe Nwigwe, kā arī duets "Wet Leg" un Eirovīzijas uzvarētāji "Måneskin".

Jau ziņots, ka klasiskās mūzikas kategorijā "Labākā laikmetīgās akadēmiskās mūzikas kompozīcija" savu ceturto "Grammy" nomināciju saņēmis latviešu diriģents Andris Nelsons un viņa vadītais Leipcigas "Gewandhausorchester" par komponistes Sofijas Gubaiduļinas skaņdarba "The Wrath of God" ieskaņojumu.

65. "Grammy" ceremonija un apbalvošana notiks Losandželosā 2023. gada 5. februārī. Kopumā balva tiks pasniegta 91 kategorijā. Visu balvas pretendentu sarakstu var atrast "Grammy" mājaslapā.