Berlīnē izmeklē Rodžera Votersa uzstāšanos nacistu uniformai līdzīgā tērpā

Berlīnes policija sākusi izmeklēšanu pret rokmūziķi Rodžeru Votersu pēc bijušā "Pink Floyd" dalībnieka uzstāšanās koncertā Vācijas galvaspilsētā nacistu uniformai līdzīgā tērpā.

Sociālajos tīklos publicētos attēlos redzams, ka Voterss, saģērbies garā melnā mētelī ar sarkanu apsēju ap roku, attēlo šaušanu ar automāta imitāciju.

Berlīnes policijas pārstāvis sakariem ar presi Martīns Halvegs ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka "šis tērps atgādina SS virsnieka tērpu".

Izmeklēšana uzsākta saistībā ar aizdomām, ka tērpa konteksts var būt uzskatāms par nacistu varas glorifikāciju, attaisnošanu un atzinīgu vērtējumu, kas savukārt nozīmētu sabiedriskā miera traucēšanu, apstiprināja policija.

Kad izmeklēšana būs pabeigta, lieta tiks nodota Berlīnes prokuratūrai, kas tad izlems, vai būtu izvirzāmas apsūdzības.

Voterss Vācijā uzstājies vairākās pilsētās turnejas "This Is Not A Drill" ietvaros.

Koncerti izsaukuši strīdīgu reakciju, mūziķis apvainots antisemītismā un dažas amatpersonas pat centušās koncertus aizliegt, tiesa, bez sekmēm.