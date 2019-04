Bez maksas būs skatāma Nika Keiva koncertfilma 'Distant Sky'

Trīs dienas – no 19. līdz 22. aprīlim – tiešsaistē bez maksas būs skatāma Nika Keiva un viņa apvienības "The Bad Seeds" koncertfilma no 2017. gada pasaules tūres, kas iepriekš izrādīta tikai vienā seansā pērn, ziņo mūzikas medijs NME.

Lai skatītos filmu, nepieciešams reģistrēties Nika Keiva oficiālajā mājaslapā. "Distant Sky", kurā iemūžināta uzstāšanās Kopenhāgenas Karaliskajā arēnā 2017. gada oktobrī, autors ir godalgotais režisors Deivids Barnards (David Barnard). Iepriekš viņš veidojis filmas tādiem māksliniekiem kā "Radiohead", Bjorka, "Travis", "New Order", "Spice Girls", "Gorillaz", Dido un virknei citu.

"Distant Sky" tiek aprakstīta kā "neparasta un trimfējoša", kas jau raisījusi ekstāzi gan fanu, gan kritiķu vidū, radot dziļu un intīmu saikni. Filmā Keivs un viņa grupa izpilda kompozīcijas no viņu pēdējā albuma "Skeleton Tree" (2016), kā arī senākas kompozīcijas, piemēram, "Jubilee Street" un "From Her to Eternity".

Pērn Keiva sieva Sūzija Bika atklāja, ka viņš strādā pie jauna materiāla, savukārt šī gada janvārī publiskas uzstāšanās laikā Melburnā, ka darbs pie jauna ieraksta ir gandrīz pabeigts, un drīzumā nāks klajā ar datumu. "Tas, manuprāt, ir brīnišķīgi, un es esmu ļoti, ļoti sajūsmināts par to."

Savukārt 13. maijā Hamburgā sāksies Nika Keiva sarunu koncertu "Conversations" tūre pa Eiropu un Apvienoto Karalisti, kas noslēgsies Braitonā 28. jūnijā. Sīkāk ar tūres datumiem un norises vietām var iepazīties mājaslapā.