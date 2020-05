Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" publicējusi Andreja Osokina solokoncerta ierakstu, ko izcilais latviešu pianists tiešraidē no koncertzāles tukšās skatītāju Lielās zāles atskaņoja šogad Lieldienu Klusajā sestdienā, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Koncerta programmā skanēja trīs mūzikas dižgaru – Johana Sebastiāna Baha, Kloda Debisī un Ludviga van Bēthovena – skaņdarbi. Pilnu koncerta ierakstu iespējams vērot "Lielā dzintara" Youtube kanālā, kā arī koncertzāles mājas lapā bez maksas.

Solokoncertā pianists uzstājās ar īpašu, Lieldienu laikam sagatavotu programmu. Koncerts tika atklāts ar vienu no visu laiku izcilākajiem vācu komponistiem – Johanu Sebastiānu Bahu un viņa slavenajiem skaņdarbiem Largo no Klavesīnkoncerta faminorā un Korāļprelūdiju "Es saucu Tevi, Kungs Jēzu Kristu". Turpinājumā – pavasara vēstnesis, ievērojamais franču komponists Klods Debisī ar trīs skaņdarbiem no cikla "Estampi" un poētisko Mēnessgaimu no Bergamas svītas. Koncerta noslēgumā – dižā vācu klasiķa, šī gada jubilāra Ludviga van Bēthovena viens no lielākajiem meistardarbiem – "Apasionāta" – 23. klaviersonāte faminorā, op. 57. Piedevās dzirdami vēl divi skaņdarbi – pirmajā apvienojās motīvi no Debisī, Ravela un Gēršvina darbiem, bet otra bija transkripcija Rahmaņinova solodziesmai "Ceriņi".

Savukārt pirms koncerta klausāma neliela koncertzāles valdes priekšsēdētāja Timura Tomsona sarunu ar Andreju Osokinu.