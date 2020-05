No 30. maija vakara, pulksten 22.00 (pēc Latvijas laika) līdz 2. jūnijam ikvienam klasiskās rokmūzikas cienītājam visā pasaulē būs iespēja bez maksas noskatīties koncertfilmu par leģendārās grupas "Led Zeppelin" 2007. gada apvienošanās koncertu "Celebration Day" ierakstu. Filma tiks demonstrēta grupas oficiālajā "Youtube" kanālā.

Koncerts notika 2007. gada 10. decembrī. Grupas "Led Zeppelin" trīs no četriem dalībniekiem pēc 27 gadu pārtraukuma kopā kāpa uz skatuves, lai nospēlētu vienu vienīgu koncertu. Nelaiķa Džona Bonema vietā pie bungām sēdās viņa dēls Džeisons Bonems.

Leģendāra uzstāšanās notika Londonas O2 arēna un bija viens no gaidītākajiem koncertiem rokenrola vēsturē. 20 miljoni gribētāju pieteicās koncerta biļetēm, kuras tika piešķirtas izlozes kārtībā.

Koncerts bija veltījums grupas dalībnieku draugam un "Atlantic Records" dibinātājam Ahmetam Ertganam (Ahment Ertgun), kurš gadu pirms šī koncerta bija devies mūžībā.

Vairāk kā divu stundu garajā koncertā skan tādas jau par klasiku kļuvušas "Led Zeppelin" dziesmas kā "Whole Lotta Love," "Rock And Roll," "Kashmir," "Black Dog," un "Stairway To Heaven." Koncertieraksts audio un video formātā tika izdots 2012. gadā un ieguva "Grammy" balvu "Labākais roka albums".

"Led Zeppelin" tika dibināta 1968. gadā un viena no visu laiku ietekmīgākajām grupām modernās mūzikas vēsturē. Grupa kopumā pārdevusi vairāk nekā 300 miljonu albumu. "Led Zeppelin" pārtrauca darbību 1980. gadā pēc bundzinieka Džona Bonema nāves.