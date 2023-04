Biedējošs konkurents. Grupa 'Dagamba' par mākslīgo intelektu un mūziku

Liels konkurents mūziķiem, kas rada biedējošo sajūtu, tā par strauji augošajām mākslīgā intelekta prasmēm un to ietekmi uz cilvēka radošo procesu saka grupas "Dagamba" mūziķi. Valters Pūce, Dainis Tenis un Alise Broka viesojās "Delfi TV" raidījumā "Kultūrklubs", lai pastāstītu gan par savu jaunāko albumu "Bach Against the Machine", gan šovasar gaidāmo koncertu Mežaparka Lielajā estrāde, gan citām grupas aktualitātēm.

Mākslīgā intelekta mijiedarbe ar dabas skaistumu un cilvēcību ir viena no tēmām, kas tiek skarta "Dagamba" jaunajā albumā. Grupas pianists Dainis Tenis atzīst – mākslīgais intelekts nākotnē mūziķiem varētu būt liels konkurents.

"Šobrīd visvairāk saskaramies ar to teksta formātā, tomēr tas izaugs. No vienas puses tas ir milzīgs solis mūsu tehnoloģiskajai attīstībai, taču ir arī milzīgs "bet" ar it visu, ko mākslīgais intelekts spēs izdarīt cilvēku vietā," raidījumā "Kultūrklubs" saka mūziķis.