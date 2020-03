Blūzroka virtuozs Karvins Džounss izziņo koncertu Cēsu 'Fonoklubā'

Arizonas štata blūzroka mūziķis Karvins Džounss (Carvin Jones), kuru "Guitarist" žurnāls ir ierindojis starp 50 visu laiku labākajiem blūza ģitāristiem, 25. aprīlī uzstāsies Cēsu "Fonoklubā", portālu "Delfi" informē kluba pārstāvji.

"Karvins Džounss ir jauns un daudzsološs mūziķis no Fīniksas, kurš, manuprāt, ir nākamā uzlecošā zvaigzne blūza mūzikā," žurnālā "Guitarist" citēts ir rokenrola ikona Ēriks Kleptons, kurš savulaik slavējis Džounsa albumu "The King of Strings".

Vidēji gadā sniedzot virs 300 koncertiem visā pasaulē, Džounss šobrīd aktīvi uzstājas kopā ar pavadošo sastāvu – bundzinieku un basģitāristu. Nu jau teju 30 gadu ilgajā karjerā, Karvins ir attīstījis savu skatuves tēlu un harismu, lai koncerta apmeklētājus aplaimotu ar nesamākslotu un patiesu blūzroka devu. Atzinīgus vārdus Arizonas štata māksliniekam ir veltījuši gan Čikāgas blūza karalis Badijs Gajs, gan B. B. Kings. Iespaidīgo rezumē papildina skatuves dalīšana ar tādiem mūziķiem kā Karlosu Santanu, Gariju Mūru, Džefu Beku, kā arī neskaitāmām citām blūza leģendām.

Koncerts Cēsu "Fonoklubā" ir sagaidāms 25. aprīlī pulksten 20.00. Ieejas biļetes par 20 eiro iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā šeit.