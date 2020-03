Dziedātājs Bobs Dilans izdevis pēc astoņu gadu pārtraukuma laidis klajā jaunu dziesmu – "Murder Most Foul" par bijušā ASV prezidenta Džona Kenedija slepkavību.

Dilans stāsta, ka dziesma tapusi jau pirms kāda laika, bet šobrīd tā ir dāvana faniem pateicībā par gadiem ilgo atbalstu un uzticību. Dziesma ir 17 minūtes gara.

"Murder Most Foul" pārstāsta 1963. gada 22. novembra notikumus, kuros Kenedijs tiek apdziedāts kā upurjērs, kas tiek vests uz kautuvi. Tāpat dziesmā ir daudz atsauču uz 60. un 70. gadu notikumiem un popkultūru – "The Beatles", Vudstokas festivālu, saksofonistu un komponistu Čārliju Parkeru, "The Eagles" un citiem.

Līdz ar dziesmas publicēšanu Dilans paudis arī savu atbalstu Covid-19 krīzē nonākušajiem: "Esiet drošībā, esiet uzmanīgi un, lai Dievs ir ar jums".

Šī ir pirmā Dilana oriģinālā dziesma kopš 2012. gadā izdotā albuma "Tempest". Tāpat šī ir pirmā oriģinālā dziesma kopš 2016. gada, kad mūziķis un tekstu autors saņēma Nobela prēmiju literatūrā.