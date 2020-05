Bobs Dilans jūnijā izdos jaunu albumu

Ar Nobela prēmiju godalgotais mūziķis, dzejnieks un mākslinieks Bobs Dilans izziņojis jaunu albumu "Rough and Rowdy Ways". Plānots, ka albums iznāks šā gada jūnijā.

Kā vēsta ārvalstu mediji, šis būs pirmais Dilana oriģināldziesmu albums astoņu gadu laikā. Tāpat šis būs pirmais oriģināldziesmu albums kopš 2016. gada, kad mūziķis un tekstu autors saņēma Nobela prēmiju literatūrā. Līdz ar albuma izdošanas izziņošanu publicēta arī jauna dziesma "False Prophet". Šis ir jau trešais skaņdarbs no gaidāmā albuma, kas pēdējo mēnešu laikā nodots klausītāju vērtējumam.

Tiek ziņots, ka albums "Rough and Rowdy Ways" iznāks 2020. gada 19. jūnijā. Iepriekšējās albums ar paša Boba Dilana sarakstītām dziesmām – "Tempest" – iznāca 2012. gadā. Šajā laikā iznākuši trīs kaverversiju albumi – "Shadows in the Night" (2015), "Fallen Angels" (2016) un "Triplicate" (2017).

Līdz šim no jaunā albuma publicētas divas dziesmas – 17 minūtes garā "Murder Most Foul", kas apdzied Džona Kenedija slepkavību un 60. gadu ASV, kā arī "I Contain Multitudes".

Iepriekš bija plānots, ka šā gada aprīlī Bobs Dilans koncertēs Japānā, taču Covid-19 pandēmijas dēļ turneja tika atcelta.