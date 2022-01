Bovijs, 'Biežņa' un 'Pārcēlāji'. Dažas idejas labākai nedēļas nogalei

Iesākot jauno gadu, viens no lasītākajiem rakstiem britu medijā "The Guardian" bija 100 dažādu lietu, ieradumu un darbību uzskaitījums, kas nav sarežģītas, bet, izpildot kaut dažās no tām, spēs ikdienas dzīvi padarīt labāku. Piemēram, sveicināties un uzsmaidīt kaimiņiem, izlasīt vismaz vienu dzejoli dienā, sestdienu rītos klausīties klasisko mūziku, sūtīt pastkartes no ceļojumiem, nekautrēties dziedāt, nekautrēties izteikt komplimentus, noklausīties tos mūzikas albumus, kas aizgrāba pusaudžu gados – un tā līdz 100.

Būtisku vietu šajā sarakstā līdzās veselībai, dabas saudzēšanai un finanšu pratībai ieņēmusi kultūra. Visdažādākā veida. Sākot ar laipnību pret svešiniekiem un beidzot ar tuvākās bibliotēkas apmeklēšanu. Šis pozitīvais uzmundrinājums lika iekrist (protams, labprātīgi) Jaungada solījumu slazdā un apņemties ik nedēļu atrast un piedāvāt dažas idejas, kas mūsu un "Delfi" auditorijas dzīvi padarīs kaut par milimetru labāku. Un to, ka kultūra to spēj, īsti vairs nav jāpierāda.

Mūzikas ieraksts – Deivida Bovija "Brilliant Adventure (1992–2001)"

Nedēļas nogalē – 8. janvārī – ikoniskajam rokmūziķim Deividam Bovijam būtu 75. jubileja. Tam par godu klajā laists ierakstu komplekts "Brilliant Adventure" ar dažādiem meistara ierakstiem, kas tapuši laika posmā no 1992. līdz 2001. gadam. Tieši Bovija dzimšanas dienā pie klausītājiem nonāks arī līdz šim neizdotais Bovija albums "Toy", ko viņš bija plānojis izdot 2001. gadā. Desmit gadus vēlāk daļa no tā tika nopludināta internetā, bet gala versija klausītājus iepriecinās vien šogad.

Ja jubilejai par godu šī kļūst par Deividam Bovijam veltītu nedēļas nogali, tad ikviena viņa albuma noklausīšānās būs izcila izvēle. Un, ja vēl vinila formātā, aizmirstot par "shuffle" iespējas eksistenci, tad dzimšanas diena būs nosvinēta godam. Par "iztikas minimumu" ir parūpējies arī "Spotify", kur pieejama oficiālā Bovija 75 jubilejas pleiliste, savukārt "Netflix" pieejama dokumentālā filma "Bowie. The Man Who Changed the World" (2016).

Kino – pētām sarakstus un ķeram labāko

Gadumija ir laiks, kad kino kritiķi un žurnālisti pārskata filmu un seriālu ražu, lai veidotu dažādus spilgtāko, nozīmīgāko un labāko topus. Turklāt janvārī ar "Zelta globusu" pasniegšanu ASV sākas kinobalvu ceremoniju maratons, kas noslēgsies ar "Oskariem" marta beigās. Un, lai gan "Zelta globusa" rīkotāji no Holivudas ārzemju preses asociācijas šogad nonākuši tādā kā persona non grata statusā un iztiks bez žilbinošas ceremonijas, tik un tā balvai nominēto filmu un seriālu saraksts ir vēl viena vieta, kur meklēt 2021. gada kino izcilniekus.

Ko tas nozīmē skatītājiem? Noķert vēl to, kas nav paspēts. Iespējams, tā ir jau pērn ar "Oskara" balvu godalgotā filma "Nomadland" ("Klejotāju zeme") vai Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zara" laureāte "Titane" ("Titane"). Varbūt tā ir Stīvena Spīlberga "West Side Story" ("Vestsaidas stāsts") jaunā versija vai Keneta Branas autobiogrāfiskā drāma "Belfast" ("Belfāsta"). Un, ja tas vēl nav izdarīts, tad pēdējais laiks noskatīties jaunāko Džeimsa Bonda filmu "No Time to Die" vai iespaidīgo varoņstāstu "Dune". BBC izveidoto 2021. gada labāko filmu sarakstu var atrast šeit, savukārt "Zelta globusu" nominanti atrodami šeit.

Māksla – "Biežņa" Ventspilī

Vēl tikai šajā nedēļas nogalē Ventspils koncertzālē "Latvija" aplūkojama mākslinieku Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša veidotā telpa-instalācija "Biežņa", kuras papildināšanai tika lūgts ziedot arī lietotās Ziemassvētku eglītes.

Instalācija veidota kā drūzmēšanās metafora, kurai cauri sava mūža garumā iet egle: "No maza, koši zaļa un "daudzsološa" stādiņa podā līdz sausam kokmateriālam, ar ko tik ļoti lepojamies un kurš šobrīd zelta vērts."

"Ventspilī veidotā egļu instalācija "Biežņa" ir kā salidojums. Dažādu paaudžu un vecuma, ķermeņa formu un izmēru šīs priežu dzimtas ģints koku satikšanās jeb sadrūzmēšanās pilsētas centrā, kādā ļoti īpašā notikumā," par instalāciju iepriekš teikusi Katrīna Neiburga.

"Biežņas" noslēgumā, 8. un 9. janvārī, ar vairākiem koncertiem ierobežotam klausītāju lokam pirmatskaņojumu Latvijā piedzīvos komponista Maikla Gordona (Michael Gordon) darbs "Timber" perkusionistu ansambļa "Koksnes sekstets" jeb Guntara Freiberga, Mikus Bāliņa, Elvija Endeļa, Ernesta Mediņa, Reiņa Tomiņa un Edgara Zaura izpildījumā.

Grāmata – "Pārcēlāji"

Par sarežģītu laiku Latvijas vēsturē un drosmīgiem cilvēkiem vēsta jaunā apgāda "Mansards" izdotā grāmata "Pārcēlāji". Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara beigu posma.

Grāmatas galvenie varoņi ir Latvijas valsts vienaudži Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons un Ēriks Tomsons, kurš nozīmīgo izdevumu ir sagaidījis – šajās dienā tika nosvinēta 103. dzimšanas diena.

Šie trīs vīri Otrā pasaules kara laikā jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Līdz ar šo grāmatu, mutvārdu vēstures pētnieku sakopota, ilgstoši noklusētā pieredze nodota atklātībai, vēsta izdevēji.

Grāmata ir daļa no sērijas "Bezbailīgie".

Tiešsaistē – klausāmies pasakas

Ziemai piestāv pasaku lasīšana un to klausīšanās. Tāpēc - pat divi ieteikumi. Vietnē "audillo.lv" bezmaksas saturu papildinājusi Kārļa Skalbes pasaka "Kaķīša dzirnavas", kas skan aktiera Andra Keiša vīrišķīgajā balsī. Savukārt "Youtube" izveidots atsevišķs kanāls, kas veltīts latviešu tautas pasakām. Tā radītāji - režisore Lilija Lipora un aktieris Edgars Lipors. Šobrīd kanālā "Pasakas un teikas" publicēti un bez maksas pieejami jau teju 100 video stāsti.

Piedzīvojums – mūzika kupolā Cēsīs

Vēl tikai divas dienas Vidzemes koncertzālē "Cēsis" ir baudāms telpiskās mūzikas notikums "Vidū", kurā ik dienu, vairākos seansos īpaši būvētā kupolā ir iespēja gūt jaunu skaņas un sajūtu pieredzi.

Koncertzāles lielās zāles vidū ir izvietots īpaši veidots, ar telpiskās skaņas koncertsistēmu un skaļruņiem aprīkots kupols jeb telpa telpā. Savukārt klausītāju sēdvietas ir izvietotas tā iekšpusē.

Īpaši šim notikumam latviešu un lietuviešu laikmetīgās mūzikas komponisti ir radījuši jaunus elektroakustiskus skaņdarbus, kuru atskaņošana kupolā radīs unikālu telpisku dimensiju, un ikviens klausītājs sajutīsies skaņas ietverts.

Telpiskās mūzikas seansi katru dienu pulksten 14, 15.30, 17 un 18.30. Seansa ilgums 40 minūtes.