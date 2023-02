'BRIT Awards' cermonijā triumfē Harijs Stailss

Lielbritānijas ierakstu industrijas gada balvas "BRIT Awards" ceremonijā Londonā 11. februārī ar uzvarām četrās kategorijās triumfējis popmūziķis Harijs Stailss.

Kādreizējais grupas "One Direction" dalībnieks Stailss, kurš nu izveidojis spožu solokarjeru, saņēma "BRIT" balvu gan kā labākais pop / R&B mākslinieks, gan kā gada labākais mākslinieks. Viņa "As It Was" atzīta par gada labāko dziesmu. Tāpat Stailss ticis pie uzvaras pašā būtiskākajā kategorijā "Gada albums" ar "Harry's House".

Nozīmīgas balvas saņēma arī "indie" roka grupa "Wet Leg", kas uzvaras laurus plūca kategorijās "Labākā grupa" un "Labākais jaunais mākslinieks".

Nedēļu iepriekš Amerikas ierakstu akadēmijas balvas "Grammy" rekordu sasniegusī Bejonse tika pie balvām arī Lielbritānijā. Popdīva, kura šogad dosies pasaules turnejā, "BRIT Awards" ceremonijā saņēma balvas starptautiskajās kategorijās – "Labākais ārvalstu mākslinieks" un "Labākā ārvalstu dziesma" par "Break My Soul ". Māksliniece pati pēc balvām nebija ieradusies, taču pateicības vārdus teica ar video ieraksta starpniecību.

Kategorijā "Labākā ārvalstu grupa" uzvarēja īri "Fontaines DC". Grupa pašlaik atrodas turnejā Austrālijā, taču uz ceremoniju ģimenes apstākļu dēļ varēja ierasties ģitārists Karloss O'Donels, kurš īslaicīgi "Fontaines DC" koncertos nepiedalās.

Kategorijā "Labākais alternatīvā roka mākslinieks" uzvarēja grupa "The 1975", deju mūzikas kategorijā laurus plūca Bekija Hila, savukārt hip-hopa – reperis Aitch.

Īpašu titulu – "Gada producens" – saņēma dīdžejs un elektroniskās mūzikas mākslinieks Deivids Geta, kuram balvu pasniedza Normans Kuks jeb "Fatboy Slim".

Ceremonijā, kas notika "O2" arēnā Londonā, uz skatuves kāpa gan "Wet Leg", gan reperis Stormzy, gan arī dziedātāja Lizzo un šovasar "Positivus" festivālā gaidāmais Sems Smits. Ceremonijas noslēgumā apmeklētājus priecēja gan Harijs Stailss, gan arī – Devids Geta.

Britu ierakstu industrijas balva tiek pasniegta jau kopš 1977. gada. Šī gada ceremonijas ierakstu bez maksas var noskatīties šeit.

"BRIT Awards" uzvarētāji

Gada labākais albums

"Harry's House" Harijs Stailss

Labākā britu grupa

"Wet Leg"

Labākais mākslinieks

Harijs Stailss

Labākais jaunais mākslinieks

"Wet Leg"

Gada labākā dziesma

"As It Was" Harijs Stails

Labākās pop / R&B mākslinieks

Harijs Stailss

Labākais alternatīvā roka mākslinieks

"The 1975"

Labākais deju mūzikas mākslinieks

Bekija Hila

Labākā ārvalstu grupa

"Fontaines DC"

Labākais ārvalstu mākslinieks

Bejonse

Labākā ārvalstu dziesma

Bejonse "Break My Soul "

Gada producents

Deivis Geta