Britu izdevniecība laidusi klajā komponista Jēkaba Jančevska pirmo kormūzikas albumu

2020. gada 28. februārī prestižā Lielbritānijas klasiskās mūzikas ierakstu izdevniecība "Hyperion Records" laidusi klajā komponista Jēkaba Jančevska pirmo kormūzikas autoralbumu "Aeternum", ko iedziedājis Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģenta Jurģa Cābuļa vadībā, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Ieraksta tapšanā piedalījušies arī citi izcili Latvijas mūziķi – čellists Kristaps Bergs, ērģelniece Kristīne Adamaite, saksofonisti Katrīna Kivleniece-Cābule, Artis Sīmanis un Ainars Šablovskis, koklētājs Ansis Jansons un perkusionisti Marta Kauliņa un Ernests Mediņš.

Albumā ir astoņas Jēkaba Jančevska dziesmas jauktajam korim – "Odpływ", "Atsalums", "Mater amabilis", "Aeternum", "O lux beata Trinitas", "When", "Ar zvaigžņu kluso gaismu", "The button", kurus atzinīgi novērtējuši mūzikas kritiķi ārvalstīs. Jau 2019. gadā Jēkabs Jančevskis saņēmis galveno balvu UNESCO rīkotajā kompozīciju ierakstu konkursā "Rostrum 2019" par skaņdarbu "When" Rīgas Doma kora skolas jauktā kora ieskaņojumā. Pēc albuma "Aeternum" izdošanas, skaņdarbs "Ar zvaigžņu kluso gaismu" nokļuvis Lielbritānijas BBC Radio 3 jaunāko ierakstu apskatā.

Starptautiskais klasiskās mūzikas apskatu izdevums "MusicWeb International" atzinis albumu "Aeternum" par 2020. gada marta mēneša ierakstu. Mūziķis, pedagogs un mūzikas kritiķis Marks Ročesters (Marc Rochester) uzskata, ka komponists Jēkabs Jančevskis, ļoti iespējams, var kļūt par nākamo lielo vārdu mainīgajā kormūzikas pasaulē. Viņaprāt, Jančevska mūzikā ir visas nepieciešamās sastāvdaļas, ko ļoti izbauda jauktie kori visā pasaulē – brīnišķīgi siltas un bagātīgas kora faktūras, plaša atmosfēras izjūta, dzidri klasteri, spēcīgs muzikālais tēls, kā arī vesela virkne vokālu un instrumentālu efektu, kas aizrautu pat visnopietnākos koru dziedātājus. Ročesters šo albumu nodēvē par izcilu kormūzikas šedevru, ko teicami papildina izjusts ieraksta skanējums.

Britu klasiskās mūzikas izdevuma "Gramophone" žurnālists un mūzikas kritiķis Endrū Melors (Andrew Mellor) norāda, ka albuma skanējums ir neatraujams no Latvijas nacionālā dziedāšanas veida – kamerkori ir lielāki, nekā pierasts citur rietumos, ar tādu pašu vokālās disciplīnas līmeni, tonālo spēku un tīrību, bet maigāku piegājienu, kas parasti tiek piepildīts gan ar trauslumu, gan emocionālu niknumu. Melors piebilst, ka tā nav nejaušība, ka Rīgas Doma kora skolas jauktais koris spēj uzrādīt tieši šīs kvalitātes, kopā ar šķietami milzīgām apslēptā spēka rezervēm, kas mīt kā pašā korī, tā komponista Jēkaba Jančevska mūzikā.

Jēkaba Jančevska kormūzikas albumu "Aeternum" iespējams iegādāties mūzikas izdevniecības "Hyperion Records" mājaslapā vai interneta veikalā "iTunes Store".