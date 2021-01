Britu mūziķi bažīgi par Brexit vienošanās ietekmi uz Eiropas turnejām

Vairāk nekā 100 vadošo britu mūziķu trešdien atklātā vēstulē pauduši nopēlumu Brexit vienošanās nosacījumiem, ko valdība panākusi ar Eiropas Savienību (ES), uzsverot, ka mākslinieku intereses tajā nav nodrošinātas pienācīgā mērā.

Tas, ka valdība nav spējusi nodrošināt mūziķiem bezvīzu ceļošanu, "daudzus māksliniekus pārgrūdīs pāri aizas malai", teikts laikrakstā "The Times" publicētajā vēstulē, ko parakstījušas daudzas mūzikas zvaigznes, arī Eltons Džons, grupas "The Who" mūziķis Rodžers Daltrijs, diriģents Saimons Retls.

"Pink Floyd" mūziķis Rodžers Voterss, Eds Šīrans, "Oasis" mūziķis Laiems Galahers un "Queen" mūziķis Braiens Mejs arī parakstījuši vēstuli, kurā teikts – "tur, kur bija jābūt mūziķiem solītajai pārvietošanās brīvībai, rēgojas plaisa".

Birokrātiskās procedūras ap tūrēm un papildu darba atļaujas britu māksliniekiem Eiropā "daudzas turnejas padarīs neiespējamas, it īpaši jaunajiem māksliniekiem, kam Covid-19 pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu rezultātā jau tā ir grūtības noturēt galvu virs ūdens."

Lielbritānijas valdība vaino Briseli, skaidrojot, ka ES nav piedāvājusi 90 dienu bezvīzu ceļošanas iespēju mūziķiem.

ES vecākais sarunvedējs noraidīja apgalvojumus, ka Brisele būtu bijusi pret brīvas pārvietošanās tiesībām mūziķiem, un norādīja, ka piedāvāti spēcīgi priekšlikumi attiecībā uz mobilitāti.

Otrdien Lielbritānijas Kultūras ministrijas valsts sekretāre sacīja, ka "durvis ir atvērtas", ja Brisele vēlas "apsvērt ļoti saprātīgos Apvienotās Karalistes priekšlikumus" attiecībā uz vīzu jautājumu mūziķiem.

Tiesa gan, viņa norādīja, ka ES priekšlikums "nav savietojams ar valdības manifestā pausto apņemšanos atgūt kontroli pār mūsu robežām".

Atklātajā vēstulē mūziķi uzsvēra, ka valdībai ir "jādara tas, kas tai ir jādara", un sarunu ceļā jāpanāk vienošanās par birokrātisku šķēršļu neapgrūtinātas ceļošanas iespējām mūziķiem.