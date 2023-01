Britu reperis slowthai publicē singlu un uz 24 stundām ieslēdzas spoguļu istabā

25. janvārī ekspresīvais britu reperis slowthai publicējis singlu "Selfish", kas piesaka mūziķa drīzumā gaidāmo soloalbumu "UGLY", ziņo "New Musical Express".

Albuma nosaukums "UGLY" ir akronīms, ko mūziķis tulko kā "Tev ir jāmīl sevi" ("U Gotta Love Yourself"), un vienlaikus veido vārdu spēli – "ugly" angļu valodā nozīmē "neglīts". Albums, kas būs trešais soloieraksts mūziķa diskogrāfijā, tiks izdots jau 3. martā izdevniecības "Method Records" paspārnē.

Singls "Selfish" stāsta par mūziķa dilemmām, savtīgumu un laika trūkumu. "Es gribu būt līdzās tuviniekiem, bet vienmēr esmu aizņemts, strādāju, cenšos sasniegt vairāk," stāsta slowthai. Refleksijas par dažādām cilvēka attiecībām – gan ar līdzcilvēkiem, gan sabiedrību kopumā – bija dzirdamas arī mūziķa iepriekšējos albumos "Nothing Great About Britain" (2019) un "Tyron" (2021).

25. janvāra rītā, lai piesaistītu uzmanību singla publicēšanai un tajā skartajām tēmām, slowthai sāka videotiešraidi no īpaši uzbūvētas telpas, kas pilnībā veidota no spoguļiem. Mūziķis veselu diennakti pavadīs vientulībā, ko tiešraidē var vērot ikviens skatītājs.

slowthai ir viens no savdabīgākajiem un pazīstamākajiem mūsdienu britu mūziķiem, kurš nekad nav vairījies eksperimentēt ar dažādiem hip-hopa, graima un panka elementiem, kā arī apzināti veidot specifisku skanējumu, kuru novērtējuši gan mūzikas kritiķi, gan plašs klausītāju loks. Viņa pirmais albums "Nothing Great About Britain" tika nominēts prestižajai "Mercury Prize" balvai, bet viņa dziesmu saturs un uzvedība uz skatuves nereti izraisa neviennozīmīgu publikas reakciju galvenokārt slowthai aso paziņojumu par dažādiem politiskiem procesiem dēļ.