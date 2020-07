Brīvdabas festivāls 'Komēta' izsludinājis programmu uz trīs skatuvēm

Brīvdabas festivāls "Komēta", kas šogad notiks no 31. jūlija līdz 2. augustam, izsludina programmu ar māksliniekiem un mūziķiem. Festivāls Daugavgrīvas cietoksnī notiks jau piekto gadu, un programmā aicinās praktizēt brīvību caur mūziku, dejošanu, lekcijām, darbnīcām, performancēm, un sarunām, portālu "Delfi" informē organizatori.

Šogad festivāla programma notiks uz trīs skatuvēm. Divas no tām savu nosaukumu ieguvušas no Daugavgrīvas cietokšņa vēsturiskajiem apzīmējumiem būvēm, kas skatuvēm atrodas blakus – "Saules siena", kā tika dēvētas cietokšņa barakas, un viens no sešiem cietokšņa bastioniem "Rīta zvaigzne".

"Saules sienas" skatuvē programmu veidos dzīvās mūzikas koncerti, bet uz "Rīta zvaigznes" skatuves uzstāsies organiski-elektroniskās mūzikas mākslinieki, kā arī notiks lekcijas un darbnīcas. Trešā skatuve būs "Higgs Boson", kurā lielākoties tiks spēlēti elektroniskās mūzikas DJ seti. Tāpat festivālā būs iespēja apskatīt Aijas Poles fotogrāfiju izstādi, Toma Valmiera skulptūru izstādi, darbosies "Brīvbode", un varēs piedalīties Lindas Krūmiņas kustību nodarbībā.

Mākslinieki, kuri šogad uzstāsies festivālā "Komēta": "Afrodelic", Ahto Külvet (Psühhoteek), Agnieszka Bulacik, Alisa & Selfish with Kurdeko, Alisher, "Amorālā psihoze", Andi Otto, Annija Sprīvule & Anete Biteniece, "Charch", "Atkārtotās izmantošanas brālība", BEA, "bernurits", "Black Moth", "Centre el Muusa", "Charlie & Elina Vas", "Datcha", "Essente", "Golden Owl", Heincha, ININ NINI, Ilze Mazpane, Lena Ura, Liene Jurgelāne, KAN & Daša Ludski, Kārlis Rudra, Kirha, Konbrio, Kondrat, Lasha Maruashvilli, "Les Attitudes Spectrales", "LXDA & Oskar", "Lupa", Milana Lazic, "Modular Live Impro", "Monvol", "Nina Elektrichka & Trashy Kid", "Noid'Or", "Oaksmith", "Oopus", "Oranžās brīvdienas", "pikipiki universe", Raitis, "Riga Reggae", "Ricci", "Samba De Riga", Sanita Duka, "Sieviešu stendaps", "SU—MU", "Sunday Funday / Uncle Bundle", "Tizlo dziesmu darbnīca kopā ar bernuritu", "The Bad Tones", Toms Grinbergs, Vladislavs Nastavševs.

Kā informē rīkotāji, programma ir vēl plānošanas procesā un tiks papildināta. Katras festivāla dienas programma ar mākslinieku uzstāšanās laiku tiks izziņota 27. jūlijā.

Biļetes uz festivālu ierobežotā skaitā vēl var iegādāties festivāla mājaslapā.

Festivālu "Komēta" tā rīkotāji sauc par sociālu un kultūras eksperimentu trīs dienu garumā. Festivāls aicina praktizēt prāta brīvību, klausīties lekcijās un piedalīties darbnīcās, dejot un baudīt mūziku. Šogad festivāls notiks jau piekto gadu, Daugavgrīvas cietoksnī, Rīgā. 31. jūlija līdz 2. augustam. Daugavgrīvas cietokšņa attīstībai kā domāšanas un kultūras vietai, festivāls šogad rīko trīs papildu pasākumus – "Komētas Akadēmiju" 25. jūlijā, "Komētas Kopienas dienu" 8. augustā un "Komētas dejas" 15. augustā.