Brīvdabas koncertos 'Vienā elpā' apvienosies populāri solisti un Vidzemes kamerorķestris

Kandavas Ozolāju estrādē 28. jūlijā un pēc tam arī citviet Latvijā izskanēs lielkoncerts "Vienā elpā", kurā piedalīsies dziedātāji Aija Andrejeva, Igo, Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Ingus Pētersons, Igo un Atis Ieviņš, Vidzemes kamerorķestris, diriģents Andris Veismnis un instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertos īpaši tiks svinēta dziedātāja Ingus Pētersona 60 gadu jubileja.

Ieskicējot gaidāmo koncertu, programmas muzikālais vadītājs Jānis Strazds saka: "Šajā koncertprogrammā piedalās ļoti kolorīti un daudzpusīgi dziedātāji, un arī viņu dziedātās dziesmas un repertuārs ir īpašs. Lielākā daļa no šīm dziesmām ir publikai ļoti labi zināmas un tādas, ko cilvēki vienmēr koncertos no šiem dziedātājiem grib dzirdēt. Pagaidām varu atklāt, ka Aija un Atis vienosies "Opus Pro" dziesmā "Tu un es", skanēs Aijas dziedātās "Blēņas" no viņas beidzamā CD; Agnese Rakovska dziedās Raimonda Paula dziesmu "Vienaldzības", kas tik labi piestāv viņas balsij; Igo – grupas "Remix" hitu "Dzeltenās kurpes", Atis Ieviņš – labi zināmo grupas "Līvi" dziesmu "Es karājos tavā bizē", Ingus Pētersons – "Ar mīlestības pinekļiem" no sava zelta repertuāra... Manuprāt, šī ir lieliska, viegla un vasarīga koncertprogramma, kuras krāsainajās un dažādajās dziesmās katrs atradīs kaut ko priekš sevis – gan pārdomām, gan izklaidei un arī līdzi dziedāšanai."

Populārais rokdziedātājs Atis Ieviņš teic: "Vasara, daba un mūzika – šie skaistie dzīves mirkļi, ko caurvij mīlestība un labs prāts! Aicinu visus vienoties kopābūšanā šovasar visā Latvijā ar lieliskiem solistiem un Vidzemes kamerorķestri. Ķersim muzikālus mirkļus un glabāsim tos savas sirds kabatā. Tiekamies koncertos!"

Agnese Rakovska skatuves kolēģa teikto papildina, atzīstoties, ka viņai ir patiess prieks atkal sastapties šādā sastāvā un visiem kopā apceļot Latviju. "Tas ir viens no mūziķa profesijas labākajiem brīžiem. Tāpēc novēlu visiem klausītājiem kopā ar mums izbaudīt šo koncertu!"

Koncertprogramma "Vienā elpā" skanēs:

28. jūlijā pulksten 16.00 Kandavas Ozolāju estrādē

9. augustā pulksten 19.00 Cēsu pils parka estrādē

10. augustā pulksten 19.00 Saulkrastu pludmalē (Rūķīši)

15. augustā pulksten 19.00 Limbažu estrādē

24. augustā pulksten 19.00 Stopiņu Līgo parka estrādē

12. oktobrī pulksten 19.00 Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars"

2. decembrī pulksten 19.00 VEF Kultūras pilī